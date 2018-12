Zwaar pak slaag voor ZZ Leiden in tweede ronde Europa Cup

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn woensdagavond in Denemarken hard onderuit gegaan. Ze verloren hun eerste wedstrijd in de tweede ronde van het Europe Cup-toernooi met ruime cijfers van Bakken Bears: 111-71.

'Tot halverwege het derde kwart was het een mooie wedstrijd', vond ZZ Leiden-coach Rolf Franke. Voorafgaand aan het slotkwart was met 45-35 de stand namelijk nog een stuk draaglijker. 'Het gameplan liep zoals we wilden en we zaten perfect in de wedstrijd. Daarna was het een combinatie van factoren, waardoor Bakken Bears momentum kreeg en wij daar niet goed op reageerden. Jammer en onnodig.'

ZZ Leiden keert met de bus terug naar Nederland, waar komend weekend twee competitieduels wachten. Aankomende woensdag nemen de Leidenaars het in eigen huis op tegen Avtodor Saratov uit Rusland. Die ploeg versloeg thuis het Finse team Kataja Basket. ZZ Leiden moet woensdag winnen om nog in aanmerking te komen voor een plek bij de laatste zestien van het Europa Cup-toernooi.

LEES OOK: Basketballers ZZ Leiden winnen in Leeuwarden