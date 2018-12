Politiechef vertrouwt voor oudjaar op voldoende vrijwilligers: 'Samen schouders eronder'

DEN HAAG - Politiechef Paul van Musscher van eenheid Den Haag heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de inzet van vrijwilligers tijdens de jaarwisseling. Ze zijn erg belangrijk, zei Paul van Musscher woensdag op Radio West in Studio Haagsche Bluf.

'Alle ogen en oren die ons helpen om de orde te bewaken of mensen op tijd aan te spreken van joh, doe nou niet, dat is natuurlijk hartstikke welkom', zegt Van Musscher. 'Wij vinden het fantastisch dat mensen bereid zijn ons te helpen.'

De afgelopen jaren werkten de politie en gemeente samen met honderden vrijwilligers. Ze hielden hun eigen buurt veilig. Verschillende wijkorganisaties en moskeeën leverden deze vrijwilligers.



'Schouders eronder'

De Haagse burgemeester Pauline Krikke kondigde eind september aan vrijwilligers niet langer via organisaties te willen werven. Ze ziet meer in het benaderen van individuele bewoners. Dat zou meer opleveren. Politieke partijen uitten vorige week hun bezorgdheid, zoals Nida en de PvdA.

De Haagse politiechef Paul van Musscher heeft echter vertrouwen in de nieuwe situatie. De politiechef, sprak samen met de burgemeester en de Hoofdofficer van Justitie nog onlangs met de moskeebesturen. 'Die zijn zeer bereid om te helpen en hun mensen op te roepen. Ik denk dat we met zijn allen onze schouders eronder zetten om het ook dit jaar toch weer voor elkaar te krijgen.'



Meedoen? Mail je stadsdeel

Wil je vrijwilliger worden tijdens de jaarwisseling? Stuur dan een mailtje naar jouw stadsdeelkantoor. Het mailadres is de naam van het stadsdeel plus '@denhaag.nl' (bijvoorbeeld: Centrum@denhaag.nl of Laak@denhaag.nl).