West Wekker: Duidelijkheid over sloop Turfmarktkerk Gouda en Hagenaar Omar Munie opent winkel De Turfmarktkerk in de steigers tijdens de sloop (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! De rechter buigt zich vandaag over de vraag of de eigenaar van de Turfmarktkerk de sloop zelf mag doen. En de bekende Haagse tassenontwerper Omar Munie opent zijn eigen zaak. Dat en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten:

Mag de eigenaar van de Turfmarktkerk de Goudse kerk zelf slopen? De rechter legde vorige week de sloop stil op het verzoek van eigenaar Khalid Boutachekourt. Hij wil de sloop zelf laten uitvoeren, omdat het volgens hem veel goedkoper kan. De gemeente had de sloop op zich genomen, maar Boutachekourt zou de kosten moeten betalen. En die zouden nu 'buitensporig hoog zijn'.

Tassenontwerper Omar Munie opent de deuren van zijn nieuwe ‘paleis’ aan het Haagse Noordeinde. Met een feestelijke opening presenteert sociaal ondernemer Munie zijn nieuwe collectie en een geheel nieuw winkelconcept. In de nieuwe winkel gaat high fashion hand in hand met maatschappelijke initiatieven. Onze radioverslaggever neemt 's ochtends tijdens Muijs in de Morgen een kijkje bij Munie.

De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk komen voor het laatst bij elkaar. De twee gemeenten gaan vanaf 1 januari op in de nieuwe fusiegemeente Noordwijk. Dat betekent dat er in het gemeentehuis in Noordwijkerhout voor het laatst wordt vergaderd.



Het weer : Langzaamaan laat de winter zich een beetje zien. De temperatuur stijgt maximaal naar vijf graden. Daarbij is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

TNO presenteert rond 8.30 uur de onderzoeksresultaten naar de veiligheid van de stint. Minister Cora van Nieuwenhuizen verbood het gebruik van de stint na een dodelijk ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Heeft Sandra de Werd kip Jip als dier in nood gered of juist gestolen? De rechter doet in deze opmerkelijke zaak uitspraak. Een student van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam liet medestudenten stemmen over de vraag of Jip, die in een rennetje in de school verbleef, mocht blijven leven of zou worden geslacht. Sandra nam de kip daarom mee.

Bij helder weer zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag veel vallende sterren te zien. Het zijn de Geminiden. Op het hoogtepunt, rond 06.00 uur 's ochtends, schieten zo'n tachtig tot honderd meteoren per uur langs de hemel. Een uur later zijn er nog zo'n zestig tot zeventig vallende sterren. Wie de sterrenregen wil zien, moet dan richting het westen kijken.

Fijne donderdag!