'Ik verwacht wel wat van mezelf', Yordi Meeuwisse ambitieus voor debuut WK darts

POELDIJK - Met het PDC WK darts dat op het punt van beginnen staat, zijn de ogen massaal gericht op Raymond van Barneveld. De Hagenaar is als veelvoudig wereldkampioen traditioneel een van de titelkandidaten. Ook op Jeffrey de Zwaan wordt gelet. De Leidschendammer maakte eerder dit jaar indruk op het World Matchplay, waar hij de halve finale bereikte. De derde troef uit de regio is minder bekend: Yordi Meeuwisse uit Poeldijk.

Meeuwisse moet het in de eerste ronde van het WK opnemen tegen de Ier William O'Connor. Als hij die zondag verslaat, wacht woensdagavond in de tweede ronde een duel met de Engelsman James Wilson. Geen onaardige loting op papier. Zeker voor een debutant.

Meeuwisse kwam eerder uit voor de concurrerende bond BDO. Toen droeg hij nog de bijnaam 'Tsunami'. 'Maar die titel vond ik niet zo bij me passen. Nu ik bij de PDC gooi, is de bijnaam veranderd in 'Magic Meeuwisse'. Dat vind ik een stuk mooier.'



Ver-schrik-ke-lijk goed

In de aanloop naar het WK trainde Meeuwisse zes dagen lang met De Zwaan, oud-Lakesidewinnaar Jelle Klaasen en Ron Meulenkamp. En ook met Raymond van Barneveld oefende hij regelmatig.



Genieten

'Raymond is ver-schrik-ke-lijk goed', merkte Meeuwisse. 'Als je tegen hem traint, blíjf je onder druk staan. Daardoor blijf je tijdens de training scherp.' De veelvoudig wereldkampioen wees de Poeldijker ook nog op een aantal verbeterpunten. Onder meer op het gebied van uitgooien. 'Ik switch veel van nummers, dat kan makkelijker.'

Meeuwisse voelt zich na al die trainingsuren klaar voor het WK. 'Ik ga ervan genieten', belooft de Poeldijker. 'Maar ik verwacht wel wat van mezelf. Ik heb een goede voorbereiding gehad.'

