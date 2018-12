Deel dit artikel:













Autodief klemgereden na aanrijding bij Leiden Foto: Politie Kaag en Braassem

LEIDEN - De politie in Leiden heeft donderdagochtend een auto klemgereden die gestolen zou zijn. De bestuurder ervan had kort daarvoor een stopteken genegeerd en was op de vlucht geslagen.

Toen de automobilist vlak bij de op- en afrit van de A4 een aanrijding kreeg, konden agenten de wagen klemrijden. De vermoedelijke autodief is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.