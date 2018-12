Deel dit artikel:













Automobilist met mitella rijdt 190 kilometer per uur over A4 Hand in het gips | Foto: ANP

RIJSWIJK - Een automobilist moest woensdag zijn rijbewijs inleveren op de A4 bij Rijswijk. Hij racete daar met 190 kilometer per uur over de weg - waar 100 kilometer per uur is toegestaan - en werd aangehouden door agenten.

'De bestuurder droeg tevens een mitella omdat zijn hand in het verband zat', laat een politiewoordvoerder weten. 'Volgens hem was dit niet extra gevaarlijk... Lekker bijdehand.'