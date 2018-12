'Dit is een winkel die je wil zien', tassenontwerper Omar Munie opent zaak pal naast paleis

DEN HAAG - Twee jaar lang heeft hij ernaar uitgekeken en donderdagavond is het eindelijk zover. Tassenontwerper Omar Munie opent zijn nieuwe winkel aan het Noordeinde en is de koning te rijk. 'Maar ik heb een heel vervelende tijd achter de rug.'

In de nieuwe winkel van Munie kun je niet alleen terecht voor handgemaakte designtassen, goede koffie of een glamourous high tea, de winkel biedt ook ruimte aan organisaties die zich inzetten voor diversiteit. 'Een droom komt hiermee uit', laat Munie weten. 'Ik kwam als vluchteling zonder ouders naar Nederland en nu ben ik de buurman van de koning. Ik gun het iedereen om dromen waar te maken en wil anderen de kansen bieden die ik zelf ook kreeg. In dit paleis is iedereen welkom.'

Met de opening van de winkel sluit Munie - die in 2017 de Cordaid Challenge won - een roerige tijd af. Er was veel ophef over de aankoop van het pand dat grenst aan paleis Noordeinde. Vanwege de locatie wachtte Munie een complexe, langdurige procedure.



'Een van de mooiste winkels van Den Haag'

Volgens Munie heeft hij het soms echt moeilijk gehad. 'Iedereen moest hier iets over zeggen: de marechaussee, de buren, het Rijk... De keuring duurde anderhalf jaar. Maar ja, dit is een heel gevoelig pand. Ik ben de directe buurman van de koning en koningin. Ik moest echt door een keuring heen.' En intussen kreeg hij allerlei anonieme brieven en werd hij door onbekenden zwart gemaakt. 'We hebben een heel vervelende tijd gehad', knikt Munie. 'Dat vond ik de allermoeilijkste periode, toen het allemaal zo persoonlijk werd.'

Maar na al het geduld dat hij moest hebben, vindt donderdagavond om 18.00 uur eindelijk de officiële opening plaats. 'Hier heb ik twee jaar lang naar uitgekeken! Nu gaat het echt gebeuren en kunnen we een streep trekken onder al het gedoe. Dit wordt een van de mooiste winkels van Den Haag.'



Marmeren vloeren

Munie wijst op de marmeren vloeren en gouden details in de zaak. Dat past volgens hem ook wel in deze buurt. 'Het Noordeinde is tenslotte een chique straat en wij hebben een product in het midden- en hoge segment. Ik denk dat mensen uit het buitenland die Den Haag bezoeken - dit wordt tenslotte een steeds internationalere stad - een winkel als deze ook zeker willen zien.'

LEES OOK: Haagse tassenontwerper Omar Munie helpt vluchtelingen aan een baan