Stój, policja! Poolse les voor Haagse agenten Poolse arbeidsmigranten in Polenhotel in Wateringen | Foto: ANP

DEN HAAG - Zeventien agenten van de Eenheid Den Haag hebben zich de afgelopen maanden verdiept in de Poolse taal en cultuur. Het moet zo voor politieagenten gemakkelijker worden om in contact te komen met de groeiende groep Poolse migranten. 'De taal vormt vaak een barrière, mede daardoor is het moeilijk contact te maken', vertelt een van de initiatiefnemers van het programma.

Wijkagent Sacha Kipping kan dat beamen. 'Als je een paar woorden Pools kent, maak je veel makkelijker contact.' Kipping is een van de deelnemers aan de lessen. Ze is wijkagent in Rustenburg-Oostbroek, een wijk waar veel Polen wonen. Ze hoopt met de kennis van de Poolse taal vertrouwen te wekken bij de Poolse wijkbewoners.



'Zij kennen veelal alleen de politie uit Polen, zegt Kipping. 'Daardoor hebben zij vaak een heel andere kijk op de politie dan de politie die wij hier in Nederland zijn. Veel mensen hebben geen idee wat ik als wijkagent voor hen kan betekenen, waarmee ze bij mij terecht kunnen.'

Naast tien taallessen, bezochten de agenten een bedrijf in het Westland waar veel Poolse arbeidsmigranten werken. Ook gingen ze langs in de Bollenstreek, een gebied waar veel Polen werken. Zo bezochten ze in Hillegom het Informatiepunt Polen, scholen met veel Poolse kinderen en een opvang voor verwarde en verslaafde Polen.