Gestolen kluis uit water gevist

DEN HAAG - De brandweer heeft donderdagochtend samen met een speciaal team van de politie een gestolen kluis uit het water getakeld aan de Goudriaankade in Den Haag.

Duikers van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen waren na onderzoek van de recherche gericht gaan zoeken in het water. Op foto's is te zien dat de kluis leeg was, ook de deur ontbreekt.

De kluis is eerder dit jaar gestolen, laat de politie weten. Waar en wanneer dat gebeurde kan de woordvoerder geen mededelingen over doen: 'Ik kan het kader van het lopend onderzoek, kan ik daar weinig over zeggen.'