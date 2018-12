Warmondse vrienden brouwen eigen bier: 'We zeiden: dit gaan we ook doen'

WARMOND - Warmond heeft sinds deze week bier van eigen bodem. Vier vrienden hebben er jaren aan gewerkt om hun eigen brouwsel op de markt te brengen. En nu ligt het biertje van de Julianabrouwerij in de plaatselijke supermarkt.

De hop die de vier vrienden gebruiken komt uit het dorp zelf, vertelt Armand Stelma. 'Een plantenveredelaar hoorde dat wij bier brouwen en hij dacht: dat is leuk, ik ga voor die gasten hop neerzetten.' En dat gebeurde ook. Met eigen biertjes, gebrouwen in de schuur van een van de mannen.

Armand, Arnout, Hans en Sjoerd kennen elkaar al zo’n 25 jaar. Hans was al liefhebber van speciaalbier en dat was voor de vrienden reden om eens te gaan brainstormen. Armand: 'We zijn gaan zitten en zeiden: dit gaan we ook doen.'

