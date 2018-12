Zangeres P!nk geeft concert op Malieveld in Den Haag

DEN HAAG - Let's get the party started! P!nk geeft volgend jaar een concert op het Malieveld. Op 11 augustus komt de zangeres naar Den Haag om daar een grote show te geven.

Het concert hoort bij de 'Beautiful Trauma World Tour' van de zangeres. Daarvoor treedt ze op 16 juni al op in de Johan Cruijff Arena. Die show was in enkele minuten uitverkocht.

Voor deze extra show zijn weer duizenden tickets beschikbaar. De kaarten gaan op 20 december in de verkoop en gaan ruim 88 euro kosten.



Bruce Springsteen en Coldplay

P!nk is niet de eerste wereldster die een concert geeft op het Haagse Malieveld. Het laatste optreden werd in 2016 gehouden door Bruce Springsteen.

In 2012 stroomde het Malieveld nog vol tijdens een concert van Coldplay. Daar speelde de wereldberoemde popband nog 'O O Den Haag'.