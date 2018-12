Supermarkt traint medewerkers om eenzaamheid klanten te herkennen

DEN HAAG - Elke vestiging van Albert Heijn in Den Haag heeft sinds deze week een medewerker die eenzaamheid kan signaleren bij mensen. De supermarkt wil daarmee ook 'een goede buur' zijn en klanten kunnen helpen als dat nodig is.

'Eenzaamheid is een van de onderwerpen die we belangrijk vinden om aan te pakken', legt supermarktmanager Johan Roodenrijs uit. In zijn omgeving heeft hij zelf gezien wat eenzaamheid met iemand kan doen. 'En dat motiveerde me om er iets mee te doen.'

Het is de bedoeling om mensen eventueel door te verwijzen naar stichtingen en organisaties die iets kunnen doen tegen eenzaamheid. Jacob is een van de personeelsleden die de training inmiddels heeft gevolgd. 'Als medewerker van de winkel ga ik met mensen in gesprek', zegt hij.



Gerichte aanpak

Volgens manager Roodenrijs is 52 procent van de inwoners van Den Haag 'eenzaam tot sterk eenzaam'. 'Als je dan als winkel zo groot vertegenwoordigd bent in Den Haag, dan moet je daar wat mee.' Hij wilde graag dat zijn personeel meer kennis over eenzaamheid zouden hebben, voor een gerichtere aanpak.

Inmiddels hebben alle 42 Haagse vestigingen van de supermarktketen een getrainde medewerker. 'En we hebben de ambitie voor nog een lichting in februari', zegt Roodenrijs. 'Dus dan hebben we er twee per winkel.' Albert Heijn hoopt vanaf maart te te beginnen met praatsessies op een vaste plek in de winkel, zodat klanten op een vaste tijd terecht kunnen voor een praatje. En de getrainde medewerkers zullen door een speciaal shirt duidelijk te herkennen zijn.