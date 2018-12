Vuurwerk afsteken: waar mag het en waar niet?

DEN HAAG - Over een paar weken hopen we weer knallend het nieuwe jaar in te gaan. Maar over dat geknal is steeds meer discussie, omdat het naast plezier ook kan zorgen voor schade, overlast en slachtoffers. In sommige gemeenten mag daarom niet overal meer geknald worden, andere gemeenten veranderen niets. Welke smaken zijn er in onze regio?

Vuurwerk mag overal

Het kabinet wil geen landelijk vuurwerkverbod, ondanks het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Het OVV pleit voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk omdat die de meeste problemen veroorzaken. Maar het kabinet wil daar niet aan omdat de goeden dan onder de kwaden lijden.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 11 procent van de Nederlandse gemeenten zich aansluit bij het kabinet en tegen een vuurwerkverbod is. 32 procent is voorstander van een verbod en 55 procent neemt geen standpunt in.

Uit hetzelfde NOS-onderzoek blijkt dat van de gemeenten uit onze regio die de enquête hebben ingevuld, er vier zijn waar je overal vuurwerk mag afsteken. Nieuwkoop, Zoeterwoude, Hillegom en Lisse leggen de vuurwerkliefhebber geen beperkingen op.



Vuurwerkvrije zones

Een op de drie Nederlandse gemeenten ziet een vuurwerkverbod juist wel zitten en steunt het pleidooi van de OVV. Maar een groot deel van deze gemeenten kijkt naar de landelijke overheid. Die moet het initiatief nemen om consumentenvuurwerk in het hele land te verbieden. Anders ontstaat de situatie dat de ene gemeente wel een vuurwerkverbod heeft, en de buurgemeente weer niet. Dat geeft onduidelijkheid.

Maar het kabinet verbiedt vuurwerk dus niet en daarom zoeken gemeenten tussenoplossingen. Zo heeft een kwart van de Nederlandse gemeenten een specifiek aangewezen plek waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het gaat vaak om gebieden rondom ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderboerderijen of speeltuinen.

Den Haag, Westland, Zoetermeer, Gouda, Leiden, Pijnacker-Nootdorp en Leiderdorp hebben deze vuurwerkvrije zones. De politie mag boetes uitschrijven als iemand toch vuurwerk afsteekt. Opvallend is dat vorig jaar in slechts vijf Nederlandse gemeenten bekeuringen zijn uitgedeeld in vuurwerkvrije zones.



Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Dat is nieuw sinds vorig jaar. Den Haag startte toen een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Dat betekent dat bewoners met elkaar afspreken dat een straat of plein vuurwerkvrij blijft. De gemeente levert borden waarop dit staat. Verschil met de verplichte vuurwerkvrije zone is dat bewoners zelf moeten regelen dat iedereen zich eraan houdt. De politie handhaaft niet en dus kost het geen extra politie-inzet.

In een aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones in Den Haag, liep vorig niet alles gesmeerd en hielden mensen zich niet aan de afspraak. Toch spreekt Den Haag van een succes en zet de proef ook dit jaar door. Sterker: het krijgt navolging in andere gemeenten. In Delft, Katwijk, Gouda en Leidschendam-Voorburg kunnen bewoners ook een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen.



Vuurwerkverbod in de hele gemeente

In onze regio wil één gemeente een totaalverbod op consumentenvuurwerk in de hele stad. Een meerderheid van de gemeenteraad van Leiden heeft daar in elk geval een voorkeur voor.

Burgemeester Henri Lenferink heeft er zo zijn twijfels over. In een brief aan de gemeenteraad geeft hij aan dat een vuurwerkverbod heel wat voeten in de aarde heeft', zowel wat betreft uitvoering als kosten. Bovendien werkt het kabinet aan wetgeving die maatwerk voor gemeenten mogelijk maakt, maar deze regels zijn er nog niet.

Leiden zet het vuurwerkverbod daarom voorlopig in de ijskast maar houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open om in de toekomst vuurwerk in de hele stad te verbieden.

