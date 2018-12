Zilver voor zwemster Femke Heemskerk op WK kortebaan

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft tijdens het wereldkampioenschap zwemmen kortebaan de zilveren plak veroverd op de 100 meter vrije slag. De zwemster uit Roelofarendsveen pakte het zilver in 51,60.

Het goud ging naar Ranomi Kromowidjojo. De zwemster pakte de wereldtitel kortebaan voor de tweede keer in haar carrière. De 28-jarige Groningse tikte in China aan in 51,14 seconden.

Eerder deze week won Heemskerk al twee keer brons op het kampioenschap. Dinsdag veroverde de 31-jarige routinier ook al brons op de 200 meter vrije slag. Woensdag was ze samen met haar teamgenoten succesvol op de 4x50 meter wisselslag.