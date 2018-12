Deel dit artikel:













Ruim 20.000 euro boete voor Rijnsburgse trucker voor gesjoemel met reistijden Tachograafschijf om de rij- en rusttijden bij te houden | Foto: ANP

RIJNSBURG - Een vrachtwagenchauffeur uit Rijnsburg heeft zich flink in de vingers gesneden door een tijd rond te rijden zonder bestuurderskaart in zijn tachograaf. Dat is het apparaat dat in de vrachtwagen automatisch de rij- en rusttijden van een chauffeur registreert.

Op die manier probeerde de Rijnsburger, ondanks de files, op tijd thuis te komen, zonder dat hij langer reed dan is toegestaan. Maar daarmee overtrad hij volgens de Raad van State bewust het rijtijdenbesluit, zo blijkt uit een einduitspraak over een boeteconflict tussen de Rijnsburger en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vrachtwagenchauffeur, die een eenmanszaak heeft, reed twaalf dagen achtereen zonder bestuurderskaart in de tachograaf. Hij deed dat op advies van collega’s, blijkt uit de uitspraak. Want dan zou hij in het ergste geval slechts één keer een boete in plaats van twaalf boetes kwijt zijn. Op die manier hoopte de chauffeur problemen met de ILT te voorkomen.

12 x 4.400 euro boete Maar de inspectie zag dat een tikkie anders en legde de man toch twaalf keer een boete van 4.400 euro op. Omdat hij een eennmanszaak heeft bedraagt de totale boete 'slechts' 20.500 euro en geen 52.800 euro. Nog altijd vele malen meer dan de Rijnsburger had gehoopt. De Raad van State vindt dat hij als eenmanszaak niet verder ontzien hoeft te worden. Juist omdat hij een eenmanszaak heeft en de enige chauffeur in zijn bedrijf is, kan van hem worden verwacht dat hij extra zorgvuldig zijn administratie bijhoudt, meent het hoogste bestuursrechtscollege van het land.

Niet failliet Verder heeft de Rijnsburger niet keihard aangetoond dat hij de boete niet kan betalen of dat hij failliet gaat als hij de 20.500 euro moet ophoesten.