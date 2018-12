DEN HAAG - Attractiepark Duinrell gaat flink uitbreiden. Het pretpark in Wassenaar gaat het Tikibad naar buiten uitbreiden en gaat het vakantiepark vernieuwen. Duinrell heeft nu tekeningen van de plannen naar buiten gebracht. 'Duinrell is voorbereid op een lange, warme zomer.'

Het Tikibad krijgt in 2019 een compleet nieuw buitengebied. Daar komen een verwarmd buitenbad, twee nieuwe glijbanen - een family racer en een half open glijbaan - en een waterspeeltuin met vier glijbanen voor kinderen.

De laatste uitbreiding van het Tikibad was in 2017. Toen openden glijbaan Triton en waterspeeltuin Playa. Het nieuwe buitengebied moet in juli 2019 af zijn.



Vakantiepark

Niet alleen het Tikibad krijgt een uitbreiding. Ook het bijbehorende vakantiepark wordt deels vernieuwd. Duinrell gaat acht nieuwe 'Lodgetenten' en acht nieuwe luxe verblijfsaccomodaties openen. Ook wordt voormalige theeschenkerij Oranjerie omgebouwd tot luxe familiehuis. De uitbreidingen in het vakantiepark moeten in mei en juni 2019 klaar zijn.

Tot slot wordt het La Place restaurant in Duinrell in een nieuw jasje gestoken. Ook komt er een nieuw pizza-afhaalrestaurant en wordt de take away in Duinrell Plaza verbouwd. Zover bekend zijn er geen plannen voor nieuwe attracties in Duinrell zelf.

