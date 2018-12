Eigenaar Goudse Turfmarktkerk: 'Ik ben zwaar gedupeerd'

De Turfmarktkerk in Gouda | Foto: Omroep West

GOUDA - 'Ik ben zwaar gedupeerd. De gemeente Gouda sloopt de kerk voor een buitenproportioneel bedrag', vertelde de eigenaar van de Goudse Turfmarktkerk woensdag in de rechtszaal. Khalid Boutachekourt stapte naar de rechter, omdat hij de regie terug wil over de sloop van zijn kerk. De rechter moet beslissen of de gemeente terecht ingreep en startte met slopen.

De Turfmarktkerk moet worden afgebroken omdat het vervallen gebouw op instorten staat. Eind oktober greep de gemeente in; omwonenden moesten halsoverkop hun huis verlaten en de gemeente nam de regie over van de eigenaar. Kort daarna begon, in opdracht van de gemeente, de sloop van de kerk. De eigenaar draait voor de kosten op.

Volgens de advocaat van Boutachekourt rekent de sloper van de gemeente acht ton. 'Mijn cliënt heeft een sloopbedrijf gevonden dat het voor 51.000 euro kan uitvoeren. De offerte van de gemeente is zestien keer hoger. Hij wordt op deze manier met de grond gelijk gemaakt, net als de kerk.'



Zo snel mogelijk slopen

De partijen staan woensdag lijnrecht tegenover elkaar in de zittingszaal. Volgens de gemeente Gouda moet de Turfmarktkerk zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk worden gesloopt. Een deskundige van de gemeente legt uit: 'De scheuren waren in een paar maanden tijd erger geworden. Als je nog veilig wil slopen, moet dat snel gebeuren. Anders is het voor slopers niet veilig meer.'

De deskundige die de eigenaar heeft meegenomen naar de zitting, stelt dat het helemaal niet zo zeker is dat de kerk op instorten staat. 'Dat kun je niet vaststellen op basis van foto's en inspecties.' De advocaat van de eigenaar vindt het onderzoek van de gemeente naar de staat van de kerk niet betrouwbaar.



Uiterste best gedaan

Khalid Boutachekourt vertelt dat hij in alle opzichten is tegengewerkt door de gemeente: 'Ik ben geschokt hoe dit college met zijn burgers omgaat.' Hij benadrukt dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om alles volgens de regels te doen, maar dat de gemeente hem steeds dwarszit.

De advocaat van de gemeente reageert: 'Het gaat er niet om dat je je best doet, het gaat erom dat er geen gevaar mag zijn. Het gaat erom dat het gebouw niet mag instorten.'



Volgende week beslissing

De rechter beslist maandag of dinsdag of de gemeente Gouda terecht ingreep en de sloop van de kerk mag hervatten. Zo niet, dan ligt de bal weer bij de eigenaar van de Turfmarktkerk.