FIOD-invallen in Lisse om witwasonderzoek De FIOD nam onder meer geld, een Rolex en wiet in beslag | Foto: FIOD

LISSE - Bij een onderzoek naar witwassen heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) woensdag een inval gedaan in een pand in Lisse. Ook werden acht panden in Amsterdam doorzocht en viel de dienst binnen bij een bedrijf in Portugal. Er zijn bij de actie vier mannen aangehouden, tussen de 22 en 38 jaar oud.

Het onderzoek naar de witwaspraktijken startte na de arrestatie van een koerier die twee ton contact geld vervoerde. Het onderzoek richt zich op twee mannen uit Amsterdam van 55 en 38 jaar. Volgens de FIOD gebruikte die laatste tienduizenden euro's crimineel geld om zijn huis luxe in te richten. De 55-jarige verdachte zou dat geld hebben witgewassen via buitenlandse bankrekeningen en zijn eigen money transferkantoor. De man is nog niet aangehouden

Geld, een Rolex en telefoons Tijdens de doorzoekingen vond de FIOD tienduizend euro contant geld, een Rolex, computers en mobiele telefoons. Die zijn in beslag genomen, net als bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië. In Amsterdam werden ook drie hennepplantages ontdekt bij de inval. De politie heeft de plantages ontmanteld.