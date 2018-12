Beugelsdijk keert na vijf weken reservebank terug in basisopstelling ADO

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk keert terug in de basisopstelling van Fons Groenendijk bij ADO Den Haag. De verdediger werd begin november naar de bank verwezen na een aantal 'mindere optredens'. 'Tom reageert de laatste weken op de trainingen zoals ik wil op de prikkel die ik hem heb gegeven', verklaart Groenendijk zijn keuze.

ADO-trainer Fons Groenendijk is niet in paniek: 'De laatste drie wedstrijden pakken we vier punten. Ik probeer rust uit te stralen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden met de staf. We gaan naar Tilburg voor de drie punten. Paniek is er nog niet. We zijn vijftien wedstrijden onderweg. We kunnen nog omhoog en omlaag. Het is aan ons om dat eerste te doen.'

'Of de wedstrijd cruciaal is voor het gevoel waarmee wij de winterstop in gaan? Het is een moeizaam half jaar geweest. We moeten na de winterstop repareren wat er de afgelopen maanden niet goed ging. Als we natuurlijk punten pakken tegen Willem II en Feyenoord ga je natuurlijk lekkerder de winterstop in.'

Vermoedelijke opstelling





Beugelsdijk keert ten koste van Nick Kuipers terug in de basis bij ADO Den Haag. Na de uitwedstrijd tegen FC Utrecht werd Beugelsdijk naar de reservebank verwezen. Verder is de verwachting dat Groenendijk geen wijzigingen zal doorvoeren.

Waarom Falkenburg weer in de spits start en niet Zhang of Necid? 'Wij kijken ook naar de trainingen. De keuze valt nu op Falkenburg, dan moet je hem ook een paar weken de kans geven. Waarom draait Necid niet zoals in Zwolle? Het draait ook bij ADO minder, daardoor krijgt hij minder ballen. Het is nog geen match, we hopen dat het wel gaat ontstaan. Daar werken we op de trainingen hard aan. Bij Johnsen viel de puzzel ook later in het seizoen.'



Uitgelicht:





In 2009 startte ADO Den Haag voortvarend in Tilburg en kwam het zelfs 0-3 voor. Willem II, destijds getraind door Fons Groenendijk, knokte zich uiteindelijk terug tot 3-3. Bij ADO stond Raymond Atteveld dat seizoen aan het roer.



Mis niks van Willem II - ADO Den Haag:





Willem II – ADO Den Haag is vrijdagavond live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.