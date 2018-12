Medailleoogst van Femke Heemskerk op WK blijft maar doorgaan

ROELOFARENDSVEEN - De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft bij de WK kortebaan zilver gepakt op de 4x50 meter wisselslag. Dankzij de uitblinkende vrouwen Ranomi Kromowidjojo en de uit Roelofarendsveen afkomstige Femke Heemskerk kwam Oranje in het tweede deel van de race sterk opzetten.

Heemskerk moest het in de laatste twee baantjes door het 25-meterbad van Hangzhou alleen afleggen tegen de Amerikaan Caeleb Dressel, die op de vrije slag vanaf de zevende plek opschoof naar de kop en aantikte in 1.36,40. Dat betekende een forse verbetering van het wereldrecord dat sinds 2013 met 1.37,17 al op naam stond van de Verenigde Staten.

Jesse Puts nam als startzwemmer de rugslag voor zijn rekening, Ties Elzerman de schoolslag. Kromowidjojo, die eerder op de dag de wereldtitel op de 100 vrij had veroverd, bracht Oranje terug in de race op de vlinderslag. Heemskerk maakte het Dressel moeilijk, maar de winnares van het zilver op de 100 vrij kon de ontketende Amerikaan niet achter zich houden. Het Nederlandse kwartet klokte 1.37,05. Het brons ging naar Rusland in 1.37,33.



Zes medailles

Heemskerk heeft deze week al zes medailles gepakt, Kromowidjojo vijf. De Nederlandse topzwemsters waren onderdeel van de estafetteploegen die eerder zilver pakten op de 4x100 vrij en 4x50 vrij gemengd en brons op de 4x50 wissel. Heemskerk zwom individueel naar het brons op de 200 vrij.

