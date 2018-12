Geluidsdempende stenen langs N223 in De Lier getest

DE LIER - De provincie Zuid-Holland meet donderdag wat het effect is van de zogeheten WhisStoneZV langs de N223 in De Lier. De constructie van beton en staal is afgelopen week aangebracht in de berm van de weg. Volgens ontwerper 4Silence zorgt de steen ervoor dat geluidsoverlast van vrachtverkeer met de helft afneemt.

Op drie plekken langs de Burgemeester Van Doornlaan staan donderdag masten met microfoons opgesteld. Projectleider Jeroen Tromp van de provincie: 'De eerste locatie staat in de oude berm, deze fungeert als nulmeting. Even verderop is het tweede meetpunt op een plek waar de WhisStoneZV is aangelegd. Bij het derde meetpunt kunnen we de WhisStone gedeeltelijk afdekken om te zien wat dan het effect is op het geluid.'

De gleuven in de WhisStoneZV weerkaatsen het geluid van vrachtwagens waardoor het naar boven afbuigt. 'Daardoor ontstaat langs de weg een zogeheten 'stille zone' waarin het geluid van langsrijdende vrachtwagens voor het menselijk oor met de helft afneemt', zegt Bert Jan Danker van het bedrijf 4Silence dat de constructie bedacht.



Nieuwe versie

De werking van de vorige versie van de WhisStone is eerder al aangetoond. Het geluid van personenauto's nam daarmee daadwerkelijk af. De test van nu gaat om de vernieuwde versie van de constructie: de WhisStoneZV waarbij ZV staat voor zwaar verkeer. Deze nieuwe constructie is speciaal gemaakt om het lage geluid van vrachtwagens af te buigen.

Voor de N223 is gekozen omdat daar veel vrachtverkeer rijdt. Als de werking is vastgesteld, zal de WhisStoneZV op grotere schaal worden toegepast in gebieden waar veel woningen langs de weg staan. De provincie komt in januari met de uitslag van de test.