'Bijna vijf miljoen bezoekers voor Feest aan Zee'

DEN HAAG - Feest aan Zee heeft het afgelopen jaar in totaal 4,7 miljoen bezoekers getrokken. De viering van 200 jaar Scheveningen als badplaats heeft daarmee alle doelstellingen overtroffen, meldt de organisatie. Zo leverde Feest aan Zee alleen al 12,8 miljoen euro 'mediawaarde' op, veel meer dan de verwachte 7 miljoen.

De definitieve cijfers worden in het voorjaar van 2019 bekendgemaakt. 'Ik ben trots op de brede betrokkenheid bij dit feestjaar van zoveel mensen in de stad', aldus burgemeester Pauline Krikke. 'Den Haag en Scheveningen staan daardoor nog steviger op de kaart als prachtige plek aan zee.'

Henk Scholten van de organisatie: 'De stadsbrede participatie is absoluut het succes van dit themajaar. Hiermee hebben we een enorme diversiteit van bezoekers en bewoners mogen verwelkomen.'



Tweehonderd festiviteiten

Er zijn tweehonderd festiviteiten georganiseerd zoals Ringen aan Zee, het BonFire Beach Fest, het WK Zandsculpturen, de finish van de Volvo Ocean Race, strandopera Carmina Burana tijdens Festival Classique, tweeduizend drummers op het strand, een maand lang variététheater in Club Lourdes aan Zee en spectaculaire lichtshows op de Ridderzaal en het Kurhaus.

Daarnaast deden veertien museu met met een tentoonstelling en waren in alle stadstheaters voorstellingen te zien. Ook was er een zogenoemd educatie- en participatieprogramma voor Hagenaars.



BBC en CNN

Internationale media als BBC, CNN, Lonely Planet, Süddeutsche Zeitung, TIME, The Guardian en VAB Magazine berichtten over Feest aan Zee. Uit een imago-onderzoek van The Hague Marketing Bureau blijkt dat een derde van de Haagse kinderen dit feestjaar met de zee in aanraking is gekomen. Inwoners van Den Haag beoordelen Feest aan Zee met een 7 als gemiddelde cijfer.

Den Haag houdt drie 'geschenken' over aan alle festiviteiten. Bij de entree van het Centraal Station komt een kunstwerk met daarop de stad en het strand aan de wand, de boulevard krijgt drie watertappunten voor de start van het nieuwe strandseizoen en de Lourdeskerk blijft een cultureel podium tot de zomer van 2021.

