Schoonmakers van ministeries de straat op vanwege te hoge werkdruk

DEN HAAG - Schoonmakers van het overheidsgebouw PoortCentraal in Den Haag hebben donderdagmiddag opnieuw gedemonstreerd voor behoud van hun baan. Schoonmaakwerkgever ISS maakt zich volgens FNV Schoonmaak schuldig aan intimidatie en contracten van kritische medewerkers zouden worden beëindigd of niet worden verlengd.

Omdat de schoonmakers het zat zijn, hebben ze voor de zesde keer binnen twee weken gedemonstreerd voor de verschillende ministeries in het centrum van Den Haag. Volgens de vakbond is de werkdruk te hoog en wordt een kritische houding niet op prijs gesteld.

Yeliz Sevgul is een van de schoonmaaksters die dat aan den lijve heeft ondervinden. Haar contract werd niet verlengd. Ondanks dat ze een paar maanden geleden nog werd uitgeroepen tot medewerker van de maand. Sevgul: 'Ik heb het ook bij andere gemerkt. Ik ben niet de enige die de laan is uitgestuurd. Al de mensen die mondig zijn, zijn eruit gegooid.'



Reactie ISS

Hoewel de schoonmakers in dienst zijn bij ISS wil FNV Schoonmaak dat de Rijksoverheid, waar de schoonmakers bij ministeries te werk worden gesteld, haar verantwoordelijkheid neemt. Vakbondsvoorzitter Soumaya Loukili: 'Neem ze in dienst. Biedt ze vaste contracten aan. Er zijn zoveel oplossingen mogelijk, maar behandel ze als mensen. Behandel ze als gelijkwaardige collega's.'

ISS laat in een schriftelijke reactie weten zich niet te herkennen in de kritiek. Onlangs zijn van de 33 tijdelijke contracten er 7 niet verlengd. Dat zou niet zijn vanwege een kritische houding, maar vanwege het onvoldoende functioneren. De hoge werkdruk heeft de aandacht van ISS: 'Sinds enkele maanden hebben we in een goede dialoog met het team én de FNV een plan ten uitvoer gebracht om de situatie te verbeteren.'