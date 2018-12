Minister komt kijken hoe Zoetermeer van gas los gaat

ZOETERMEER - De manier waarop Zoetermeer probeert een aardgasvrije stad te worden is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Donderdag bracht minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan de Zoetermeerse voorbeeldwijk Palenstein.

In samenwerking met woningbouwcorporaties, Stedin en MBO Rijnland is Palenstein een living lab' geworden waar studenten in de praktijk kunnen zien wat erbij komt kijken om een wijk aardgasvrij te maken.

Zoetermeer kreeg onlangs 6,6 miljoen euro subsidie van de minister ter bevordering van de energietransitie, ofwel de omschakeling van aardgas naar elektriciteit. De subsidie is onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Dikke isolatie, nieuw glas, warmtepomp en zonnepanelen

In de oude Tango garage, die nu dient als opleidingslocatie voor studenten, werd Ollongren bijgepraat door de partijen die om te beginnen van Palenstein een aardgasvrije wijk gaan maken. Er was veel interesse in de wijze waarop wij in Zoetermeer gezamenlijk bouwen aan een aardgasvrije stad', zegt Robin Paalvast (D66), wethouder Energietransitie en Wonen.

De eerste woningen in de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn inmiddels al energieneutraal. Niet langer is gas nodig om ze te verwarmen. Dat gebeurt door een dikke schil met isolerend materiaal om de woningen, nieuw isolerend glas, zonnepanelen op het dak en een warmtepomp naast de voordeur.