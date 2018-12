Deel dit artikel:













Gemeenteraad Noordwijkerhout vergadert voor de allerlaatste keer De gemeenteraad van Noordwijkerhout voor het laatst bijeen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Voor de allerlaatste keer is de gemeenteraad van Noordwijkerhout donderdag bijeengeweest in het gemeentehuis. De gemeente houdt namelijk per 1 januari op te bestaan. In het nieuwe jaar vergadert de raad in Noordwijk.

Vanaf het nieuwe jaar gaat Noordwijkerhout op in de fusiegemeente Noordwijk. De scheidende burgemeester Gerrit Goedhart kreeg tijdens de vergadering een erepenning uitgereikt door de voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Jaap de Moor (NZLokaal): 'Hij heeft het ambt van burgemeester bijzonder plichtsgetrouw, energiek, zichtbaar en integer vervuld.' Eind november gaan beide bestaande gemeentehuizen op de schop. Op beide locaties wordt de dienstverlening zoveel mogelijk bij het oude gehouden. In 2019 zal de nieuwe gemeenteraad beslissen of er op termijn één nieuwe locatie komt voor alle ambtenaren van de fusiegemeente. LEES OOK: Met voorkeurstemmen gekozen raadslid (74) in Noordwijk: 'Ik zei nog: stem niet op mij'