Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Contracten beroemde boeken Couperus in Literatuurmuseum Foto: Twitter (@Litmuseum)

DEN HAAG - De contracten die romancier Louis Couperus tekende voor onder meer zijn boeken De verliefde ezel (1918), Xerxes of de hoogmoed (1919) en Iskander (1920), komen in het Literatuurmuseum in Den Haag. Het is een schenking van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.

Ook de overeenkomst voor het postuum verschenen Het snoer der ontferming (1924) is erbij, net als diverse vertaalcontracten voor de internationaal gewaardeerde Nederlandse auteur (1863-1923). Ook krijgt het museum correspondentie tussen Nescio en zijn uitgever. LEES OOK: Constantijn Huygens-prijs voor schrijfster Nelleke Noordervliet