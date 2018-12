Oogheelkunde Alrijne voorlopig dicht voor nieuwe patiënten: 'Wachttijden lopen te hoog op'

LEIDERDORP - Het Alrijne Ziekenhuis neemt geen nieuwe patiënten meer aan voor de afdeling oogheelkunde. Reden is het enorme aanbod aan patiënten, waardoor de wachttijden te hoog zijn opgelopen. Dat heeft Alrijne donderdag laten weten aan de huisartsen in de regio.

'Alrijne Ziekenhuis heeft helaas moeten besluiten om per direct geen nieuwe patiënten te ontvangen voor afdeling Oogheelkunde', laat het ziekenhuis weten in een verklaring aan de verwijzers.

Volgens de verklaring is het 'een ingrijpende maatregel, die wij moeten nemen om de kwaliteit van zorg voor patiënten te kunnen blijven garanderen. Daarom is een nieuwe instroom van patiënten op dit moment niet mogelijk.'



Lui oog en scheelzien wel doorverwijzen

De maatregel geldt voor nieuwe patiënten en duurt in ieder geval tot volgend jaar zomer. 'In ieder geval tot 13 juni 2019 vragen wij u patiënten te verwijzen naar andere zorgverleners in de regio. Ziekenhuizen en ZBC's in de regio zijn geïnformeerd.'

Nieuwe patiënten met staar en patiënten voor orthoptie (zaken rond de stand van de ogen als scheelzien en lui oog) kunnen nog wel naar Alrijne Ziekenhuis worden doorverwezen. Ook de oogheelkundige spoedzorg zal het ziekenhuis zoveel als mogelijk proberen te waarborgen.



'Ruimte creëren'

Als reden voor de enorme toeloop noemt het ziekenhuis 'verschuiving van zorg in de regio en groei van de zorgvraag.' De maatregel zou gelden voor zowel het ziekenhuis in Leiderdorp als de vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn.

'Wij begrijpen dat dit voor u en uw patiënten erg vervelend is', aldus de verklaring aan de huisartsen. 'Deze maatregel is echter nodig om ruimte te creëren, zodat we over een half jaar weer nieuwe patiënten aan kunnen nemen.'

