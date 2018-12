Verdachte moord Albardastraat: Ik stak hem uit zelfverdediging

DEN HAAG - Jerry van den B. (27) handelde uit zelfverdediging toen hij zondagochtend vroeg, op 16 september zijn buurman meerdere malen stak. Dat zei B. donderdag bij een eerste voorbereidende zitting in de Haagse rechtbank. Zijn 46-jarige buurman overleed aan zijn verwondingen. Beide mannen waren tijdens het incident onder invloed van alcohol. Het blijkt een kennismaking die volledig uit hand liep. Het Openbaar Ministerie vervolgt B. nu voor moord.

Hagenaar Jerry van den B. woont nog niet zo lang in zijn huis op de Albardastraat. Zoals dat gaat bij nieuwe buren willen de twee kennismaken, vertelt zijn advocaat Willem Korteling. Eerst krijgt B. een rondleiding in het huis van het slachtoffer. Daarna drinken ze wat bij B. thuis. De mannen bestellen drank bij de nachtslijterij. 'Dit is een dossier doordrenkt met alcohol', volgens de advocaat. Ook de officier van justitie spreekt over 'een enorme hoeveelheid drank.'

Uiteindelijk valt het slachtoffer in slaap op de bank bij B. Als die op een gegeven moment naar bed wil, vraagt hij de buurman te vertrekken. 'Toen sloeg de sfeer om', aldus Korteling. Volgens B. begint de buurman te schelden en valt hij hem aan. B. krijgt klappen. Dan ziet hij de buurman met een mes op hem afkomen. B. wil zo snel mogelijk weg. Hij heeft een bloedziekte en bij een steekwond zou hij niet stoppen met bloeden, maar zijn buurman laat hem niet gaan, is zijn verhaal.



'Ik stak zonder te kijken'

Er ontstaat een worsteling en B. weet het mes te pakken. 'Ik was in paniek en stak zonder te kijken', vertelt de verdachte. Hij meent dat de buurman een 'aanslag op zijn leven wil plegen'. B. steekt meerdere malen. De buren horen de ruzie: het gevloek en dan een harde schreeuw.

'Ik vind het heel erg dat hij nu dood is', gaat B. verder. Zijn familie en dat van het slachtoffer zitten allebei in de rechtszaal. Gelijk na de gebeurtenis belt B. in totale paniek zijn moeder en zijn zus. Ook stuurt hij berichten over wat er gebeurd is. Dat hij uit zelfverdediging iemand heeft gestoken. Later zal hij bij de politie precies hetzelfde verhaal vertellen. 'Hij was in paniek en handelde vanuit een overlevingsinstinct, volgens Korteling.



Advocaat: 'B. is heel erg bang'

Na de steekpartij werden zes verdachten aangehouden. Vier van hen worden dezelfde dag nog vrijgelaten. Jerry B. en een vriend blijven vastzitten. B. is op dit moment de enigste verdachte. Het OM wil dat er een reconstructie van de zaak wordt gedaan. Advocaat Korteling is daar nog over met B. in gesprek. 'Want hij is heel erg bang om die traumatische ervaring opnieuw te beleven.'

De volgende zitting in de zaak is op 25 februari. Tot die tijd blijft B. vastzitten omdat volgens de rechter nog niet vaststaat dat hij handelde uit zelfverdediging en omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Zo is het forensisch onderzoek nog niet klaar. Ook is ze bang voor gevaar op herhaling omdat B. een 'kwetsbaar persoon' is. Volgens zijn advocaat komt dat door zijn alcoholgebruik en zijn zwakbegaafdheid.