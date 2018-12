Deel dit artikel:













Royal Christmas Fair overweegt langer open te gaan Royal Christmas Fair in Den Haag. (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Vanaf vrijdag wordt het Lange Voorhout in Den Haag voor tien dagen omgetoverd tot de Royal Christmas Fair. Maar het zou zomaar kunnen dat de gratis kerstmarkt in 2020 wordt verlengd. 'We overwegen serieus om volgend jaar langer open te gaan', laat organisator Peter Boelhouwer weten.

De Royal Christmas Fair viert zijn 5-jarig jubileum. Deze keer is de kerstmarkt tien procent groter dan vorig jaar. 'We zijn hartstikke trots dat we deze extra slag hebben kunnen maken', aldus Boelhouwer. Volgens hem is er extra geïnvesteerd in aankleding van de kerstmarkt en voorzieningen voor mensen met een rolstoel en staan er meer activiteiten op het programma. Daarnaast gaat de organisatie dit jaar 'slimmer' met stroomverbruik om.

'Publiek blijft langer in de stad' Boelhouwer: 'Iedereen heeft wat aan de Royal Christmas Fair. In de straten eromheen vermeerdert de omzet aanzienlijk. Het publiek blijft langer in de stad. Mensen uit België en Duitsland organiseren zelfs dagtochtjes, die vragen waar ze hun bussen kunnen parkeren. En wat echt heel erg leuk is: bedrijven komen dit jaar hier hun eindejaarsborrel draaien.' Tot en met zondag 23 december wordt de Royal Christmas Fair gehouden in het Haagse centrum. De kerstmarkt is dagelijks geopend van 12 tot 21 uur.