Davina Michelle en Tino Martin samen met Trijntje Oosterhuis in Ziggo Dome

REGIO - Trijntje Oosterhuis viert haar 25-jarig artiestenjubileum op 30 maart met haar vrienden van Beste Zangers. Onder andere Tino Martin en Davina Michelle verschijnen samen met Trijntje op de bühne.

Tino Martin en Davina Michelle zijn dit seizoen te zien bij het tv-programma Beste Zangers. Hierin staat elke week een andere zanger centraal. De Nieuwerkerkse Davina Michelle scoorde door haar deelname aan het programma een hit met haar cover van het nummer Duurt te lang. In RTL Late Night kreeg ze begin deze maand een gouden plaat uitgereikt.

Voor de Haagse zanger Tino Martin is het niet de eerste keer dat hij in de Ziggo Dome optreedt. In 2017 wist de volkszanger het concertgebouw al twee keer uitverkocht te krijgen.



Alain Clark ook bij feest Trijntje Oosterhuis

Naast onze regiogenoten vieren ook Alain Clark, Glen Faria, Maria Fiselier het jubileum van Trijntje Oosterhuis onder begeleiding van het Metropole Orkest. Kaartjes voor het concert zijn nog te koop.

