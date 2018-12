Het Groot Dictee is terug en een Leidse taalexpert hanteert de rode pen

REGIO - Wie ooit actief mee heeft gedaan met het Groot Dictee der Nederlandse taal, kan zomaar gestruikeld zijn over woorden als przewalskipaardenmiddel, blankebabybilletjesprivilege of glossolalie. Na twee jaar afwezigheid keert het dictee zaterdag weer terug. In een vernieuwde vorm, maar met een aantal oude, vertrouwde ingrediënten.

Zo wordt het als vanouds voorgedragen door presentator Philip Freriks. Maar de 28ste uitvoering van het dictee is ditmaal niet op televisie te volgen. Het wordt zaterdag vanaf 11.00 uur live uitgezonden op NPO Radio 1, met Frits Spits als presentator. Auteur en taalkundige Wim Daniëls heeft het dictee geschreven.



'Het format was uitgewerkt'

'Het voorziet blijkbaar in een behoefte', zegt Wouter van Wingerden over de terugkeer van het Groot Dictee. De taalexpert uit Leiden, die vorig jaar het allereerste Taalvoutjes-dictee opstelde , is gevraagd om onderdeel te zijn van het nakijkteam dat de gemaakte schrijfwerken zaterdag controleert.

Dat het dictee alleen op de radio te ontvangen is, in de zendtijd van het programma De Taalstaat (KRO-NCRV), vindt hij helemaal niet zo vreemd. 'Tv verandert en het format was uitgewerkt. Dat zag je ook aan de kijkcijfers, die waren behoorlijk ingestort. Een voordeel is dat het nu aan een succesvol, op taalgericht programma wordt gekoppeld.'



Aan elkaar, los of met streepjes?

BN'ers die dit jaar meedoen, zijn onder anderen de Haagse Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen, singer-songwriter Maaike Ouboter uit Gouda en het Leidse D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Wel mist Van Wingerden de inbreng van Vlaamse deelnemers. 'Het is natuurlijk makkelijker nationaal te houden, maar ik zou het ideaal vinden als het dictee de grens over ging.'

Bij het nakijken van de dictees gaat hij niet specifiek op iets letten. 'Nee, op alles. Waar ik me druk om kan maken, is lui vertaald Engels. Maar dat zit niet in het dictee. Wat ik zelf als deelnemer het moeilijkst vond - en dat zal zaterdag niet anders zijn: schrijf je woorden aan elkaar, los, of met streepjes?'



Nieuw is dat je dit jaar bij verschillende bibliotheken ook mee kunt doen met het Groot Dictee. In onze regio zijn dat Leidschenveen in Den Haag, De Groene Venen in Waddinxveen en Krimpenerwaard in Bergambacht. De bibliotheek Haarlem-Centrum vormt het decor voor de live-uitzending.