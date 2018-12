Deel dit artikel:













West Wekker: Gouda bij Kaarslicht en het is Foute Kersttruiendag Foto: ANP/bewerking: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Trek je meest foute kersttrui maar aan, want het is vrijdag weer Foute Kersttruiendag. En als je dan toch in de kerststemming bent, kun je gelijk door naar Gouda. De stad maakt zich op voor Gouda bij Kaarslicht. Dat en meer lees je in de West Wekker!

Dit kun je verwachten vandaag:

Gouda staat vanavond traditiegetrouw weer in het teken van Gouda bij Kaarslicht. Rond 20.00 uur worden op de Markt voor het Goudse stadhuis de lichtjes van de kerstboom ontstoken. Duizenden bezoekers worden vrijdag in de stad verwacht bij de ceremonie.

Ook de stad Den Haag staat steeds meer in het teken van de kerstdagen. Daar begint vrijdag voor de vijfde keer de Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout. Dit jaar is de gratis kerstmarkt tot 23 december te bezoeken, volgend jaar krijg je mogelijk langer de tijd om een bezoek te brengen.



Het weer: De zon schijnt flink, al zijn er ook wel wat wolkenvelden aanwezig. Het blijft droog en het is fris: maximaal 2 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

Het CBS maakt bekend hoe het gesteld staat met de laatste ontwikkelingen rondom de emancipatie van vrouwen in het bedrijfsleven.

Fan van Davina Michelle of Tino Martin? De Nieuwerkerkse zangeres en de Haagse zanger staan samen met Trijntje Oosterhuis in de Ziggo Dome begin maart. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar.

Op bijna negenhonderd scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dragen docenten en leerlingen vrijdag paarse kleding. Ze doen dat ter gelegenheid van Paarse Vrijdag, een actiedag voor de gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren.

Fijne vrijdag en alvast een fijn weekend!

