Inspectie tikt Leids particulier verpleeghuis Anemoon op de vingers

LEIDEN - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorghuis Anemoon in Leiden een tik op de vingers gegeven. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie dat donderdag openbaar werd.

In januari en september vorig jaar heeft de inspectie tijdens een inspectiebezoek aan het particulier verpleeghuis op de Hoge Rijndijk in Leiden de zorg van Anemoon getoetst op twintig normen. Op maar liefst zeventien punten schoot het huis tekort.

Het bestuur wordt verweten dat de zorg op een groot aantal punten tekortschiet en dat het niet in staat is daar goed op toe te zien. Het bestuur krijgt vier maanden de tijd om de zaak recht te breien. Een deel van de problemen moet al binnen een maand zijn opgelost.



Geen overleg, geen inspraak, geen kennis

Eén van de tekortkomingen is dat het zorgplan eenzijdig wordt vastgesteld zonder overleg met bewoners of hun vertegenwoordigers. Inspraak is beperkt, er is geen zicht op de wensen en behoeftes van de cliënten. Er is '...op alle niveaus sprake van tekortschietende zorginhoudelijke kennis', aldus het inspectierapport. De enige verpleegkundige die er werkt, is er 's nachts in de slaapwacht en wordt alleen gewekt als iets aan de hand is, aldus het rapport.

Ook na een jaar was er nog weinig verbeterd, bleek bij een nieuwe, onaangekondigde inspectie in augustus dit jaar. De inspectie wilde daarop het huis aanvankelijk onder verscherpt toezicht plaatsen, maar koos voor het zwaardere middel van de aanwijzing. Wanneer de instelling daar niet aan voldoet kan de inspectie namens de minister een dwangsom opleggen of zelf ingrijpen.



Nieuw bedrijf met zelfde personeel

In het particuliere verpleeghuis Anemoon is plaats voor acht oudere bewoners met een psychogeriatrische, psychiatrische of somatische hulpvraag. Op dit moment zijn zes plaatsen bezet. De prijs voor een kamer in Anemoon inclusief zorg loopt van 3300 tot 4550 euro per bewoner per maand, 'afhankelijk van de grootte van het appartement en eventuele bijkomende gunstigheden als een balkon of tuindeuren.'

Het bestuur zegt, aldus het rapport, dat de onderneming inmiddels een nieuwe BV is waarin een nieuwe wind waait. Maar volgens de inspectie zijn het grotendeels nog steeds dezelfde personeelsleden en bewoners. Bestuurder van de nieuwe BV is de voormalig teamleider.



'Binnen een maand meer en beter personeel'

De inspectie heeft weinig vertrouwen in die nieuwe wind, blijkt uit het rapport. Volgens de inspectie is er er onvoldoende deskundig personeel beschikbaar om 24-uurs zorg aan te bieden. Bovendien is het bestuur onvoldoende in staat om de zorg aan te sturen.

Anemoon moet binnen een maand voldoende gediplomeerde zorgverleners in huis hebben. In die tijd mogen er geen nieuwe cliënten worden opgenomen. Binnen vier maanden moet de inspraak op orde zijn, en moet duidelijk zijn wat de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten zijn. Elk half jaar moet iedere cliënt of diens vertegenwoordiger aantoonbaar inspraak hebben over de doelen van de zorg.



Reactie verpleeghuis

In een schriftelijke reactie laat Anemoon weten hard te werken aan verbeteringen en de aanwijzing van de inspectie op te volgen. Het verpleeghuis is naar eigen zeggen al sinds het bezoek van de inspectie aan het werk om zaken te verbeteren. Bovendien verwacht Anemoon binnen de door de inspectie gestelde termijn van vier maanden orde op zaken te hebben gesteld.

Volgens het verpleeghuis is al voldaan aan de wens de inspectie om meer en beter personeel in te huren.



'Publicatie helpt'

Het bestuur van Anemoon heeft willen voorkomen dat de inspectie het rapport openbaar zou maken. Om verbeteringen door te voeren zijn financiële middelen nodig, hield het bestuur de inspectie voor. Het vreest dat personeel en cliënten door de openbaarmaking zouden vertrekken.

De inspectie heeft het rapport toch naar buiten gebracht omdat deze argumenten niet opwegen tegen de plicht om patiënten, cliënten en zorgverzekeraars te informeren over de zorgkwaliteit. 'Dit kan cliënten helpen bij het kiezen van goede zorg', schrijft de inspectie. Ook zorgt publicatie ervoor dat zorgaanbieders in het algemeen, in de woorden van de inspectie, 'het nalevingsniveau verhogen'. Dus beter hun best doen.

Oproep aan de lezer





Heeft u familie in verpleeghuis Anemoon of bent u anderszins betrokken bij particuliere ouderenzorg, meldt u zich dan bij Omroep West via meldpunt@omroepwest.nl.