Verdachte vrijgesproken van mishandelen agent Damien in Leiden

LEIDEN - De 19-jarige Ali H. is vrijgesproken van de mishandeling van agent Damien tijdens de jaarwisseling in Leiden. Agent Damien werd zo hard geschopt dat hij een gecompliceerde beenbreuk opliep. Hij loopt nog steeds moeilijk en kan geen politiewerk op straat meer doen.

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs tegen de verdachte die niet aanwezig was bij de uitspraak. Er zijn geen beelden en onvoldoende getuigen, is het oordeel van de rechter.



Damien hoorde volgens verslaggever Sander Knura de uitspraak rustig aan, maar vertrok daarna meteen. Agenten op de tribune konden hun tranen niet bedwingen.

Tijdens de jaarwisseling gaan Damien en zijn collega's naar een vechtpartij bij een shishalounge in Leiden. Zodra de agent uit de auto stapt, wordt hij tegen zijn been geschopt. Damien zegt zeker te weten dat het Ali H. was. Hij herkent het gezicht van de 19-jarige student in de rechtszaal.



Emotionele slachtofferverklaring

Ali H. ontkent de mishandeling. Hij woont en studeert in Manchester in Engeland. Voor Oud en Nieuw is hij teruggekomen naar Nederland om met vrienden te gaan stappen. Hij zegt dat hij tijdens de mishandeling in de auto zit te wachten op zijn vrienden. Als hij geschreeuw hoort, stapt hij uit en gaat hij kijken. Dan ziet hij Damien op de grond liggen en meteen daarna wordt hij aangehouden. Het OM eiste een celstraf van anderhalf jaar tegen de verdachte.

Damien leest tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een emotionele slachtofferverklaring voor: 'Ik lig voor de ogen van mijn drie kinderen op de grond te huilen van de pijn, hij niet.' Hij schetst hoe zijn leven volledig werd geruïneerd in de nieuwjaarsnacht. 'We hebben ons huis moeten verkopen, omdat mijn vrouw despressief thuis zit en ik salaris heb ingeleverd.'



Crowdfundactie een succes

Op internet wordt een crowdfundactie opgezet om de mishandelde agent te helpen. In korte tijd wordt ruim 25.000 euro opgehaald. Een deel van het geld gaat naar een sociaal fonds van de politie, dat is opgericht om medewerkers te helpen die in financiële nood zijn geraakt. Een deel van het geld gaat naar Damien en zijn gezin. Wat hij ermee gaat doen, weet hij nog niet.

Het Openbaar Minsterie heeft laten weten dat ze in 'zeer sterke mate' overwegen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.