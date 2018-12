Schipholdreiger (47) komt uit Den Haag

DEN HAAG - De man die donderdagavond op Schiphol Plaza meerdere mensen met een mes bedreigde, is een 47-jarige man uit Den Haag met een Roemeense nationaliteit. Dat meldt de marechaussee. De man wordt deze vrijdagochtend ondervraagd over zijn beweegredenen. Er vielen geen gewonden bij het incident.

De man riep ook dat hij 'iets in zijn tas had'. Getuigen zagen een rood lampje flikkeren. Met getrokken vuurwapens wist de marechaussee hem onder controle te krijgen. Daarbij is niet geschoten.

Voor de veiligheid werd Schiphol Plaza tijdelijk ontruimd. Na onderzoek met een hond en een explosievenverkenner bleek het rode flikkerende lampje een fietslampje te zijn. Na korte tijd gaf de marechaussee Schiphol Plaza vrij en kon het treinverkeer weer worden hervat.



'Ben geen terrorist'

De man wordt deze vrijdagochtend ondervraagd. Volgens een woordvoerder van de marechaussee heeft hij al aangegeven geen terrorist te zijn.

