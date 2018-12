Deel dit artikel:













IN BEELD: Koud, kouder, koudst... en dat levert mooie plaatjes op Een bevroren bloempje | Foto: Ab Donker Foto: Jolanda Bakker Zonsopgang in Rijnsburg | Foto: Sjoerd Postma Mooie namiddag op het strand van Kijkduin | Foto: Erik Rausch Leiden | Foto: Dirk van Egmond Bevroren paddenstoel | Foto: Debbie van Ooststroom Foto: Gieny Westra Ook op de sloot ligt een laagje ijs | Foto: Jolanda Bakker Mist en vorst | Foto: Ab Donker Foto: Jolanda Bakker Mooie namiddag op het strand van Kijkduin | Foto: Erik Rausch Foto: Gieny Westra

REGIO - De eerste vorst van het jaar is een feit en dat heeft ervoor gezorgd dat we heel wat mooie foto's hebben binnengekregen. Van bevroren gras en sloten tot ijzig koude omgevingen: we hebben een selectie gemaakt van de prachtige inzendingen.

Heb jij ook een leuke of mooie weerfoto? Mail deze dan naar weer@omroepwest.nl en wie weet zie je hem hier op de site of zelfs bij onze weerman Huub Mizee op televisie in het weerbericht!