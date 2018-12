Naaldwijker verliest principiële wietzaak: thuis telen mag niet

NAALDWIJK - René Barendse is schuldig bevonden aan het in bezit hebben van vijf wietplanten. De Naaldwijker had aangifte tegen zichzelf gedaan, omdat hij de planten nodig heeft om cannabisolie van te maken. Daarmee bestrijdt hij zijn chronische rugpijn.

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en in individuele gevallen is het telen van wiet toegestaan. De rechter heeft gekeken of René Barendse voldoet aan die criteria en concludeert dat dat niet zo is. 'Het is onvoldoende aannemelijk dat Barendse geen wiet kan halen bij een apotheek of coffeeshop.'

Daarom is de Naaldwijker strafbaar. Maar omdat het om een principiële zaak gaat, krijgt Barendse geen straf. 'Dat betekent dat de verdachte schuldig is zonder strafoplegging,' zei de rechter.



Hoeveelheid wiet te klein voor vervolging

Barendse heeft chronische en ernstige rugpijn. Van de oogst van zijn vijf wietplanten maakt hij cannabisolie, die hij dagelijks inneemt. Maar de politie deed onlangs een inval bij hem, omdat het verboden is om wiet te telen. Het Openbaar Ministerie vond de hoeveelheid te klein om hem te vervolgen. Dat is onderdeel van het Nederlandse gedoogbeleid.

Amateurteler Barendse wilde het er niet bij laten zitten. Hij deed aangifte tegen zichzelf, omdat hij duidelijkheid wil. Wiet halen uit een coffeeshop is volgens de Naaldwijker geen optie voor hem. Dat zou niet de juiste wiet zijn om zijn pijn te onderdrukken. En hij zei twee weken geleden in de rechtbank dat hij ook het geld niet heeft om wiet te kopen, daarom teelt hij het thuis.



Teleurgesteld

De advocaat van Barendse reageert teleurgesteld: 'Wij willen ontslag van alle rechtsvervolging. Deze uitspraak vrijwaart hem niet voor de toekomst. Dit levert hem een strafblad op en iedere keer als ze bij hem langskomen, volgt er een zwaardere veroordeling.'

Ze zegt 'bijna zeker te weten in hoger beroep te gaan', maar wil eerst de uitspraak goed bestuderen. 'René is gedoemd deze weg te vervolgen. Hij kan zijn lichaam niet inruilen, hij heeft geen keuze,' aldus zijn advocate. René Barendse zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

