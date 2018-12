Gerestaureerde Leidse brug teruggeplaatst

REGIO - De Spanjaardsbrug tussen Leiderdorp en Leiden wordt deze vrijdag teruggeplaatst. De brug uit 1933 werd zes weken geleden weggehaald vanwege restauratie. Omdat de brug zaterdag en zondag wordt klaargemaakt voor gebruik, moet het verkeer tot maandag omrijden. Het scheepvaartverkeer moet tijdens het inhijsen omvaren.

Begin november werd de Spanjaardsbrug voor onderhoud per schip naar een loods in Sliedrecht gebracht. Daar is onder andere de val - het beweegbare deel - van de brug versterkt, het wegdek geschilderd en een slijtlaag aangebracht. Ook zijn de klinknagels en bewegende onderdelen vervangen.

Tijdens de reparatieperiode konden voetgangers en fietsers met een ponton gewoon van Leiden naar Leiderdorp en vice versa gaan. Een paar keer per dag werd het ponton opzij geschoven, zodat het scheepvaartverkeer door kon varen. Het autoverkeer moest wel omrijden.



Omleidingen

Vanaf maandag 07.00 uur is de Spanjaardsbrug weer te gebruiken voor al het verkeer. Tot die tijd moet het autoverkeer omrijden via de Zijlbrug (Willem de Zwijgerlaan). Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de tijdelijke pontonbrug ter hoogte van de Bootstraat.

Naast de brug wordt ook het brugwachtershuisje gerestaureerd. Wat daar precies mee gaat gebeuren als het klaar is, is nog niet bekend.