Patiëntenstop oogheelkunde Alrijne: waar kan je nu terecht?

LEIDERDORP - Het Alrijne Ziekenhuis kondigde donderdag aan dat het ziekenhuis geen nieuwe patiënten meer aanneemt voor de afdeling oogheelkunde. De wachtlijst is te lang. Het ziekenhuis vraagt huisartsen om patiënten naar andere instellingen door te verwijzen. De vraag is: hebben die wel plek? Het antwoord: nee, behalve het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Zowel in het Leidse als de Alphense afdeling van het Alrijne Ziekenhuis ligt de gemiddelde wachttijd voor de afdeling oogheelkunde op 52 dagen. In Leiderdorp is dat 49 dagen. Zeven weken. Genoeg reden voor het ziekenhuis om tot de zomer geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Alrijne vraagt huisartsen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgverleners in de regio. Het ziekenhuis heeft andere zorginstellingen in de Leidse regio geïnformeerd.

De HMC ziekenhuizen in Den Haag - die niet waren geïnformeerd - verwachten door de maatregel van Alrijne een toename van het aantal patiënten. Een woordvoerder benadrukt dat er voor spoedgevallen altijd plek is. In overige gevallen geldt, net als in andere ziekenhuizen, dat er sprake is van lange wachttijden. Voor een afspraak in de HMC's, zowel Bronovo, Westeinde als Antoniushove, moeten nieuwe patiënten zestien weken wachten.



Lange wachttijden in de regio

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht zorgaanbieders hun wachttijden te publiceren. Deze blijken in de regio niet korter te zijn dan bij Alrijne. Het LUMC in Leiden spant de kroon met zeventien weken. De filialen van het Groene Hart Ziekenhuis hebben een wachttijd van rond de negen weken. Alleen in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer valt de wachttijd met dertien dagen alleszins mee.

In Zoetermeer zijn nieuwe patiënten dan ook welkom. 'Op dit moment hebben wij voldoende ruimte, ook op korte termijn, voor spoedpatiënten en voor staaroperaties,' zegt een woordvoerder van het LangeLand Ziekenhuis. De kortere wachttijden bij het LangeLand zijn te danken aan een nieuwe oogarts. Daarnaast heeft het ziekenhuis zijn polikliniek uitgebreid naar de Europaweg. 'Ook op deze locatie hebben wij sinds kort een polikliniek Oogheelkunde. Hier doen we ook kleine verrichtingen en injecties.'



Vergrijzing en betere diagnoses

Waar komen die lange wachtlijsten vandaan? 'Door de vergrijzing komen er meer mensen met oogproblemen waardoor het aantal patiënten toeneemt', vertelt Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging. 'Daarnaast zijn dokters beter geworden in het stellen van diagnoses, dus oogproblemen worden eerder opgespoord.' Het gevolg is dat er veel mensen in het hele land langer moeten wachten. De gemiddelde wachttijd voor nieuwe patiënten ligt nu landelijk op 7,5 week terwijl de Treeknorm - de maximaal aanvaardbare wachttijd voor medische zorg - vier weken bedraagt.

'In ieder geval moet er kritisch gekeken worden naar of de oogarts alle patiënten zelf moet zien of dat andere zorgverleners taken kunnen overnemen', legt Kortenhoeven uit als het gaat over mogelijke oplossingen. 'Een andere maatregel is dat de huisarts minder mensen doorstuurt naar het ziekenhuis.' Het blijkt namelijk dat vooral minder ernstige klachten niet door een oogarts gezien hoeven te worden. De Oogvereniging is dan ook met verschillende partijen in gesprek om te bepalen of er in de eerste lijn niet meer patiënten behandeld kunnen worden. Dit is echter een oplossing voor de langere termijn.