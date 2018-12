Koster maakt keuze: 'Ik ben ervan overtuigd dat mijn beste tijden nog moeten komen'

BOSKOOP - Maureen Koster gaat zich de komende anderhalf jaar richten op de 5000 en 10.000 meter. De 1500 meter, die Koster in 2016 liep op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, laat ze voor wat het is. 'Ik ga voor de vijf kilometer en langer. Die langere afstanden liggen mij gewoon heel goed', vertelt de atlete aan mediapartner Studio Alphen.

Het combineren van de 1500 meter met de 5000 en 10.000 meter zit er niet in. 'Als ik goed wil zijn op de 1500 meter, gaat dat ten koste van mijn duurvermogen. De zware duurtrainingen op de baan vergen veel energie en een lang herstel. Als ik ook train voor de 1500 meter wordt mijn duurvermogen minder en juist dat moet continu goed zijn voor de 5000 en 10.000 meter.'

Koster vertrekt deze maand naar Kenia. 'Ik ga bewust in december al, in plaats van in januari, zodat ik nog tijd genoeg heb bij terugkomst om aan mijn snelheid te werken voor het indoorseizoen. In Kenia zit ik op 2400 meter dus doe ik vooral duurwerk', legt Koster uit. 'Ik wil een volledig indoorseizoen draaien en in maart de EK indoor lopen.' Op de Europese kampioenschappen is Koster kansrijk op de 3000 meter. In 2015 werd de 26-jarige Boskoopse derde op deze afstand en in 2017 vierde. In 2016 eindigde Koster op de WK indoor als vierde.



Olympische Spelen en WK

Hoe Koster het jaar in gaat delen na de EK indoor is nog niet bekend. Normaal gesproken wordt het grote outdoortoernooi, in 2019 is dat de WK, in augustus gehouden maar komend jaar zijn de wereldkampioenschappen pas in oktober. 'Je kan niet van april tot en met oktober goed zijn, dus we moeten nog kijken hoe we het gaan doen', aldus Koster. 'De tweede trainingsstage in april in de Verenigde Staten gaat wel door, maar dan loop ik aan het einde van het trainingskamp een 10.000 meter in plaats van de 5000. Dan hoef ik in mei nog niet in vorm te zijn voor de vijf kilometer.'

Tijdens die tien kilometer-wedstrijd in Stanfort in de Verenigde Staten hoopt Koster de limiet te lopen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Ze zou dan ook de 10.000 meter mogen lopen op de WK in oktober, maar dat is Koster vooralsnog niet van plan. 'Ik zou de 5000 kunnen combineren met de 10.000 meter, maar daar hebben we het nog niet over gehad.' De 5000 meter op de WK in Doha in Qatar wordt haar hoofddoel voor 2019. De kans dat Koster zich dan gelijktijdig kwalificeert voor de olympische 5000 meter is groot.



'Ik ben een stuk zekerder'

Met een achtste plek op de 5000 meter op de Europese kampioenschappen atletiek in de Duitse hoofdstad Berlijn kijkt Koster, die afgelopen zondag met Team Nederland de EK-titel bij het veldlopen pakte, inmiddels positief terug op haar seizoen. 'Ik weet dat ik beter kan dan die achtste plek en in eerste instantie was ik ook helemaal niet blij met de EK. Maar de sportarts zei dat hij juist wel blij was met de EK, omdat ik fit ben gebleven in aanloop naar de EK en ook fit was op de EK.'

En uit dat positieve gevoel haalt Koster veel motivatie. 'Ik ben heel erg blij dat ik fit ben gebleven. Ik moet blij zijn dat ik amper ziek ben geweest. Dit is een hele goede basis om vanaf hier nog betere prestaties te gaan leveren. De trainingen kan ik beter aan, fysieke ongemakken en overtraindheid heb ik achter me gelaten', vertelt Koster. 'Ik ben een stuk zekerder en merk dat ik op de goede weg ben om mooie dingen te laten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat mijn beste tijden nog moeten komen.