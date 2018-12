ADO-cultheld Beugelsdijk heeft na prikkel ‘het licht gezien’ en is weer ‘aan het beesten’

Beugelsdijk is na 'prikkel' weer terug in de basis bij ADO (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is terug. De cultheld van ADO Den Haag start vrijdagavond na vijf weken afwezigheid weer in de basis tegen Willem II. Door zijn mindere spel in oktober wilde trainer Fons Groenendijk de verdediger 'prikkelen' met een plek op de reservebank. 'Het was de trainer zijn goed recht om mij te passeren', klinkt Beugelsdijk realistisch.

'Ik wist zelf ook dat ik tegen Feyenoord, FC Utrecht en VVV de fout in ben gegaan. Ik weet nu wat mij te doen staat. Dat is honderd procent focus en laten zien dat ik er in moet blijven', vervolgt de centrale verdediger van ADO Den Haag.

Beugelsdijk vervolgt: 'Ik ben er de afgelopen periode iedere dag mee bezig geweest. De training is klaar en het eerste wat ik dacht is: 'morgen ga ik weer beesten en knallen'. Je bent er veel meer mee bezig dan wanneer je basisspeler bent. Dat mag niet! Daar betrapte ik mezelf op. Ik heb nu het besef dat dat niet meer gaat gebeuren en dat ik iedere wedstrijd keihard moet beesten.'



‘Ik ben vaker gepasseerd, maar kom altijd terug. Dan komt de winnaar in mij naar boven’

De periode dat Beugelsdijk de wedstrijden op de reservebank moest aanschouwen heeft hem ook aan het denken gezet. 'Ze zeggen altijd dat er als je er bent, dat het moeilijker is om er te blijven. Dat is nu gebleken', vervolgt Beugelsdijk. 'Ik heb heel veel wedstrijden gespeeld in de eredivisie, daar zaten goede en mindere wedstrijden bij. Ik ben vaak gepasseerd, maar ik kom altijd terug. Dan komt de winnaar in mij weer naar boven. Dat ga ik dan laten zien en dan ben ik ook op mijn best.'

'Hoe ik er nu in blijf? Door iedere training 110 procent te geven. Het was niet zo dat ik op twintig procent trainde hoor, maar ik merkte wel dat ik een tandje harder kon trainen. Iedere training en wedstrijd is moet er gewoon volledige focus zijn. Je hebt gewoon weer het licht gezien dat je er moet staan.'