Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vuurwerkoverlast jongeren: rookbommen en nepwapen gevonden Foto: John van der Tol

VOORSCHOTEN - Het vuurwerkteam van de politie heeft woensdagavond controles gedaan op negentien adressen in de omgeving van Voorschoten. Hierbij zijn op één adres twee rookbommen gevonden en op een ander adres een nepwapen. Deze spullen zijn in beslag genomen. Er is proces-verbaal opgemaakt. Ook kregen de jongeren een waarschuwing.

De politie kreeg de laatste tijd veel meldingen binnen van vuurwerkoverlast door een groep jongeren. Deze groep zou professioneel vuurwerk hebben. Ook kreeg de politie een tip dat op een school in de omgeving zwaar vuurwerk was gevonden in een schoolkluisje. Tijdens de controles werd dus naast het vuurwerk een zogenoemd airsoftwapen gevonden. Dat is een wapen dat op de buitenkant op een vuurwapen lijkt, maar waarmee alleen balletjes afgeschoten kunnen worden. Op bijna alle adressen sprak de politie met de ouders van de jongeren. LEES OOK: Vuurwerk afsteken: waar mag het en waar niet?