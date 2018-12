ADO-directeur Manders: 'We willen niet ongelimiteerd geld ontvangen uit China'

DEN HAAG - ADO-directeur Mattijs Manders is vorige week met een delegatie van de gemeente Den Haag naar China afgereisd voor een ontmoeting met grootaandeelhouder United Vansen. Daar werd onder meer bekend dat het internationaal jeugdtoernooi van ADO terugkeert. Verder kwam deze week naar buiten dat de twee toezichthouders van de Ondernemingskamer aftreden en dat Ward Swart officieel benoemd werd als nieuw RvC-lid van de Haagse voetbalclub. Reden genoeg om even bij te praten met ADO-directeur Manders.

Mattijs, je bent met de Haagse wethouder sport Richard de Mos naar China geweest. Hoe was dat?

'Ik vond het leuk om hem wat langer meegemaakt te hebben. En ook nog eens in een hele andere cultuur. We kennen elkaar nog niet zo heel goed, maar het was uitermate prettig. Richard deed het tijdens de gesprekken met United Vansen echt goed. Hij was goed voorbereid, heeft goede dossierkennis. Het gezamenlijke belang ADO is erg goed behartigd. Hij is een goede ambassadeur voor de club.'

'Ik ben door de gemeente benaderd om mee te gaan naar China. Ik sprak met De Mos over de missie en ik vertelde daarbij dat het misschien leuk zou zijn om de contacten te leggen tussen China en de gemeente. Dat vond Richard ook een goed idee. Daarna heb ik United Vansen benaderd met het verzoek om in China kennis te maken met Richard. Daar waren ze meteen laaiend enthousiast over. We hebben zelfs geprobeerd om de gemeente Beijing erbij te betrekken. Maar dat was te kort dag. Dus dat hebben we niet kunnen realiseren. Maar dat gaat nog gebeuren. We geloven in een krachtige samenwerking. Het is alleen maar goed geweest.'

De Mos was een aantal jaar geleden nog een groot tegenstander van Wang...

'Ik heb nog nooit met hem in conflict gelegen. En ja, hij is wat minder positief geweest over onze aandeelhouder. Maar hij verdedigt nu in zijn nieuwe functie als wethouder sport de sportbelangen van de stad en daar hoort ADO ook bij. Ik denk dat ADO en de gemeente schouder aan schouder staan voor het bedienen van de mensen in de stad. Ik werk prettig met hem samen.'

In Voetbal International verscheen laatst een artikel. Daarin ging het onder andere over de relatie met United Vansen en het verlies van 3,1 miljoen euro bij ADO ... Wat was jouw gevoel daarbij?

'We staan er goed voor en kan bevestigen dat de relatie met United Vansen en de commissarissen uitstekend is. We werken heel prettig samen en er is bijna dagelijks contact. We zijn volop bezig met kijken wat er mogelijk is op het gebied van uitwisseling van spelers en trainers tussen China en Nederland. Dus eigenlijk zijn we heel erg tevreden over de samenwerking. En in China zijn ze dat ook.'

'De financiële analyse waar zoals ze beschrijven, daar klopt niet veel van. Daar staan bedragen die echt uit de duim gezogen zijn. Misschien kan ik een voorbeeld noemen: de uurtarieven van de twee toezichthouders. Het is een fractie van dat bedrag wat er in het artikel staat.'

Maar waar komen die bedragen dan vandaan?

'Er is weinig tot niks van waar. We maken verlies, dat klopt. Dat is nog steeds die drie miljoen. Maar we zien in het huidige seizoen dat we stappen aan het maken zijn. Ik kan nog geen bedragen noemen, maar wij zijn daar positief over. We hebben afspraken met elkaar gemaakt. Sterker: we hebben niet eens het geld uitgegeven wat we beschikbaar hadden om spelers aan te trekken. We hebben maar een klein deel gebruikt omdat we op eigen kracht gezond worden. We willen geen ongelimiteerde bedragen uit China ontvangen, we willen het bekostigen uit onze eigen omzet.'

'Ik vind het een vrij heugelijk moment als de job van de toezichthouders erop zit en dat we op eigen kracht verder kunnen. We hebben een sterke RvC gevormd, we zijn echt op oorlogssterkte en zijn er klaar voor om met elkaar de volgende stap te zetten. We moeten de toekomst zonnig inzien, in plaats van somber.'

Zien ze dat in China ook zo? Dit is het verhaal vanuit ADO, maar zit er in China een eigenaar die er misschien anders over denkt?

'Die signalen heb ik in ieder geval nooit ontvangen. En als we contact hebben, dan gaat dat op een prettige manier. We communiceren veelvuldig. We proberen op alle vlakken nauw samen te werken. Dus ik heb geen enkel signaal dat het anders zou kunnen zijn in China.'

Jullie hebben het contract met Cars Jeans verlengd tot 2022. In China zou dat niet met gejuich zijn ontvangen. Het zou wellicht een Chinese sponsor in de weg staan en grotere geldschieters in de komende jaren..

'De sponsormarkt is niet zo booming. Als je kijkt naar alle analyses is het juist steeds moeilijker om sponsoren te vinden. Kijk maar naar andere sporten. Je ziet ook dat de bedrijven die op de shirts staan steeds kleinere bedrijven zijn. Daar horen over het algemeen ook kleinere bedragen bij. Ik denk dat iedereen zich in de handen mag knijpen dat wij met Cars Jeans nu al het contract verlengd hebben. Ik had het zelfs met tien jaar willen verlengen. Het geeft ons zoveel rust en comfort om de zekerheid te hebben dat je zo’n sterke partij achter je hebt staan en het is ook nog eens een mooie naam. Ik denk dat dat alleen maar goed is voor de club.'

'Tuurlijk staan we open voor Chinese sponsoren en United Vansen probeert ongetwijfeld Chinese sponsoren enthousiast te krijgen voor ADO. We zijn aan het experimenteren met onze Chinese speler Yuning Zhang. We zullen binnenkort gaan ondervinden wat het spelen van Zhang voor de interesse van Chinezen in ADO gaat betekenen. Voor adverteren in en rond het stadion. Maar het is niet zo dat bedrijven in China in de rij staan om op het shirt van ADO te gaan staan.'

Wat zijn de lange termijn plannen van United Vansen met de club?

'Ze zijn aandeelhouder van de club. Alle ideeën die bijdragen aan het vooruithelpen van de club zijn zeer welkom. United Vansen zit erin voor de lange termijn, dat hebben ze al vaker gezegd. We zijn op dit moment bezig om te kijken of we jeugdige Chinese talenten een kans kunnen geven via onze opleiding. Binnenkort verwachten we daarin ook wat ontwikkelingen. Dat vind ik heel goed.'

'We hebben al jarenlang een eigen opleiding en weten hoe je talent moet opleiden en waar je ze moet vinden. Die know how is voor ons misschien natuurlijk, maar in China ontbreekt dat. Terwijl China wel de ambitie heeft uitgesproken in 2030 het WK-voetbal te winnen. Dat is al over elf jaar. Of dat realistisch is, daar zal ik geen uitspraak over doen. Maar er is veel werk te doen. En je kan zeggen wat je wil maar United Vansen is wel een pionier geweest, want het was de eerste Chinese partij met een Europese voetbalclub. Bovendien hebben ze een heldere visie hoe zij de komende jaren veel meer via jeugdvoetbal willen doen, om er zelf sterker van te kunnen worden.'

Heb je het met De Mos ook nog over het kunstgras in het stadion gehad?

'We hebben zeker met elkaar over gesproken, maar ik kan er niet teveel over zeggen. Wij staan open voor een studie om te kijken wat het betekent om naar gras te gaan. Maar het heeft veel meer haken en ogen dan iedereen denkt. Je moet op zoek naar een accommodatie, we hebben twee trainingsvelden nodig, de ruimte in Den Haag is schaars en duur en dat is een complex vraagstuk. Weet niet of de gemeente daar aan bij wil dragen. We zijn in gesprek, ik ben er wel positief over, maar wat, hoe en wanneer kan ik geen enkele uitspraak over doen.'

De gemeente heeft haar gouden aandeel teruggegeven. Hoe staat het daarmee?

'Daar hebben we inhoudelijk nog geen gesprekken over gevoerd, maar we bewaken het goed. Ik vind het nog steeds jammer dat het is teruggegeven. Zeker gezien op basis waarvan dat gebeurde. Het had nooit moeten gebeuren. Ik denk dat er vanzelf een moment komt om daar weer over in gesprek te gaan.'