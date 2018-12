Sloop honderden woningen bedreigt Haagse Notenbuurt: 'Ik wil hier pas weg als ik ga hemelen'

DEN HAAG - Bewoners van een kleine driehonderd woningen in de Notenbuurt in Den Haag maken zich grote zorgen. Woningcorporatie Staedion heeft geconcludeerd dat noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de huizen te veel gaan kosten. De bewoners vrezen nu dat hun woningen gesloopt gaan worden. 'Ik wil hier pas weg als ik ga hemelen', zegt Marijke van Driel.

In juni heeft Staedion in een brief aan de bewoners van 294 woningen laten weten dat geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Staedion wilde onder andere aan de slag met de isolatie van de ramen en de gevel, het plaatsen van geluidsisolatie en de vloeren en plafonds aanpakken. Maar na onderzoek blijkt dit te duur.

'We kunnen de werkzaamheden niet uitvoeren met het beschikbare geld en de (bouwtechnische) eisen waar we ons aan moeten houden', staat in de brief. 'Staedion heeft hierop besloten dat er een nieuw plan opgesteld wordt.'



Nieuwe plan

Bewoners voelen de bui al hangen en zijn bang dat het 'nieuwe plan' inhoudt dat de woningen gesloopt zullen gaan worden. 'Maar wij willen hier helemaal niet weg', zegt Ellen Kleijn. 'Ik ben hier vier jaar geleden gaan wonen met de bedoeling om hier nooit meer weg te gaan. Dit is mijn buurt. Bovendien ben ik mantelzorger voor mijn moeder die hier om de hoek woont.'

Ook Marijke van Driel heeft bewust gekozen voor de Notenbuurt. 'Ik ben acht jaar geleden van een flat, waar ik mij opgehokt voelde, naar deze benedenwoning met meer ruimte en een tuin gekomen. Allemaal met het oog op de toekomst en de hoop dat ik hier kan blijven tot ik ga hemelen.'



Redelijke staat

Volgens de bewoners zijn de woningen in redelijke staat en is een grootschalige renovatie helemaal niet nodig. 'Dat hoeft geen miljoenen te kosten', denkt Rob Pronk. 'Gewoon, dubbel glas, isolatie tussen de muren en klaar. De wijk is de laatste jaren veiliger en leefbaarder geworden dus de buurt is het waard om in te investeren.'

Volgens Staedion is er 'nog geen beslissing over de woningen genomen'. Op dit moment vinden er 'technische en stedenbouwkundig onderzoeken plaats', zegt een woordvoerder. 'Pas daarna bepalen we wat er met de woningen gaat gebeuren.'



Huisbezoeken

Staedion is de afgelopen weken bij tweehonderd bewoners langs geweest om te spreken over hun wensen. Toch hebben de bewoners het gevoel dat ze aan het lijntje gehouden worden. 'We willen dat Staedion open kaart speelt en duidelijk maakt wat er gaat gebeuren', zegt Pronk. 'Ze kunnen wel zeggen dat ze over twee jaar eens verder gaan kijken maar dat willen we niet. We willen dat er nu iets gebeurt.'

De woordvoerder van Staedion zegt begrip te hebben voor de onzekerheid van de bewoners. 'Juist omdat goed wonen zo belangrijk is gaan wij zorgvuldig om met te nemen beslissingen en doen we uitgebreid onderzoek. De omvang en het belang van gedegen onderzoek zorgt ervoor dat dit tijd kost, wij kunnen daarom op dit moment geen tijdsindicatie geven.' Staedion houdt bewoners via brieven en een spreekuur op de hoogte.



Sloop geen optie voor politiek

Ondertussen trekken politieke partijen zich het lot aan van de bewoners. 'Er hangt een sloopplan boven het hoofd van deze mensen en dat is niet fijn', zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Voor Bos is slopen van de woningen 'geen optie'. Bos: 'Dit is een mooie buurt, met goede woningen en een sociaal sterke samenhang. Het zou onzinnig zijn om deze woningen te slopen.'

Ook Ismet Bingöl van het CDA wil niet dat de woningen gesloopt worden. 'Het zijn goede woningen en het is voor de bewoners belangrijk dat ze in hun buurt kunnen blijven. De gemeente zou een rol kunnen spelen om samen met Staedion plannen te maken.'



Rol gemeente

Dat wil HSP'er Bos ook. 'Ik zie zeker voor de gemeente een rol weggelegd om samen met Staedion tot een oplossing te komen. Staedion staat daarin niet alleen.'

LEES OOK: 'Scheldende' bouwvakkers in Haagse Notenbuurt bieden excuses aan