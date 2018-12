Katwijk-verdediger Blokland ligt niet wakker van doelpuntenmachine AFC

KATWIJK - Zaterdag speelt Katwijk de laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar. Een ware topper in de Tweede Divisie als koploper AFC de tegenstander is. Katwijk, de huidige nummer 2 op de ranglijst zal zich moeten wapenen tegen het imponerende scorend vermogen van de Amsterdammers.

'Natuurlijk ben je je er bewust van dat zij veel scoren', zegt Kay Blokland één van de steunpilaren in de Katwijk-verdediging, ze zijn de meest scorende ploeg (47 doelpunten) van de Tweede Divisie. 'Maar daartegenover staat dat wij de minst gepasseerde verdediging (14 tegentreffers) hebben op dit moment. Ik word dus ook niet badend in het zweet wakker als ik aan deze wedstrijd denk'.

Hagenaar Raily Ignacio, in dienst van AFC, is momenteel topscorer in de Tweede Divisie met 15 doelpunten. 'Ik speel al jaren tegen Raily', zegt Blokland, 'hij is echt een heel sterke spits die zijn lichaam goed gebruikt. Ik moet hem dus niet mijn lichaam laten gebruiken om weg te draaien. Door de jaren heen word je steeds slimmer daarin. Verder speel ik gewoon mijn eigen spel en ik probeer hem van scoren af te houden'.



Aanhaken of afhaken

Voor nummer 2 Katwijk is het belangrijk om een goed resultaat neer te zetten tegen koploper AFC. Want verlies betekent dat de marge oploopt naar 9 punten. 'Ik ga er niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Maar dan alsnog is er niet zo heel veel verloren. Wij hebben vorig jaar laten zien dat we tot het einde kunnen blijven winnen en blijven vechten. Dus dan zouden we alsnog het gat kunnen dichten', aldus Blokland.