Bezoekers krijgen geld terug na teleurstellend optreden rapper in Gebr. de Nobel

LEIDEN - Met Schoolly D had popcentrum Gebr. de Nobel woensdag een bekende rapper uit de jaren '80 op het podium. De sfeer was goed. Het optreden zelf viel alleen tegen. Niet alleen begon de rapper veel te laat, hij hield het ook nog eens na twintig minuten voor gezien. Voor Gebr. de Nobel genoeg reden om het publiek zijn geld terug te geven. Bezoekers reageren tevreden.

Een avondje 'old school hiphop' met rappionier Schoolly D eindigde voor de bezoekers in een deceptie. De rapper begon anderhalf uur te laat aan zijn optreden. Vervolgens liep hij na twintig minuten alweer het podium af. De organisatie probeerde nog om hem zover te krijgen zijn optreden voort te zetten, maar tevergeefs.

Voor Gebr. de Nobel was dit voldoende reden om de bezoekers hun geld terug te geven. 'Onze bezoeker kan daar niets aan doen, dus in dat geval bieden wij aan om het volledige ticketbedrag terug te geven', aldus een woordvoerder. 'Daarmee willen we aangeven dat we niet achter dit soort avonden staan, maar dat dit overmacht was.'



Goede service

Op diverse social media wordt de geste van Gebr. de Nobel positief ontvangen. Reacties variëren van 'netjes' tot 'goede service'.

Het management van de rapper was niet bereikbaar voor commentaar.