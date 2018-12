Gearresteerde demonstranten AFA gaan vrijuit

DEN HAAG - Bij een demonstratie van AFA tegen politiegeweld werden in november 2016 166 demonstranten gearresteerd. Vorige week sprak de kantonrechter de eerste vijftig van hen vrij. Donderdag liet de officier van justitie aan de advocaten weten dat er geen hoger beroep wordt ingesteld en dat de zaken van alle overige nog niet berechte demonstranten alsnog worden geseponeerd.

De reden van de vrijspraak is dat volgens de rechter niet uit het dossier bleek dat het de burgemeester was die opdracht had gegeven tot het beëindigen van de demonstratie. Dat gebeurde volgens de politie omdat de ongeveer tweehonderd demonstranten zich niet aan de afspraak hielden om geen gezichtsbedekkende bekleding te dragen. De burgemeester is de enige met de bevoegdheid om een demonstratie te beëindigen.

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de conclusie van de rechter, maar gaat niet in beroep. Volgens een woordvoerder legt het opnieuw vervolgen 'een te groot beslag op het gerechtshof'. Daarnaast acht het OM het niet zinvol om de demonstranten die nog niet voor de rechter waren verschenen te vervolgen aangezien de kans groot is dat ze om dezelfde reden worden vrijgesproken.



Noodzakelijk om demonstratie te beëindigen

In antwoorden op raadsvragen uit januari 2017 schrijft toenmalig burgemeester Van Aartsen dat het 'noodzakelijk was om bij de demonstratie in te grijpen wegens 'een terechte vrees voor wanordelijkheden.' Dat gebeurde volgens hem volledig in overeenstemming met de wet die daarvoor bedoeld is: de Wet openbare manifestaties. De rechter was het daar dus niet mee eens.

