Foute kersttruien leveren ruim 3000 euro op

VOORBURG - Fout, fout en nog eens fout: daar draait het deze vrijdag om. Het is namelijk nationale Foute Kersttruiendag. De leerlingen van basisschool Essesteijn uit Voorburg hebben daarom hun foutste kersttrui uit de kast getrokken.

Foute Kersttruiendag is in het leven geroepen door Save the Children, om geld op te halen voor kinderen in nood. 'Ja, ik heb hem speciaal aangedaan voor het goede doel, zodat arme kinderen ook een kerstcadeautje kunnen krijgen', zegt een van de leerlingen op het schoolplein.

Ook Carla Vroom, lerares op basisschool Essesteijn vindt de actie erg belangrijk. 'Het gaat natuurlijk om zoveel mogelijk geld ophalen voor Save the Childeren, die niet in zo'n gekke trui kunnen lopen en soms helemaal geen warme trui hebben, maar dat wel heel hard nodig hebben.'



Kerstboom vanuit de lucht

De leerlingen proberen daarom zoveel mogelijk geld op te halen door bijvoorbeeld warme chocolademelk te verkopen. 'We hebben het vorig jaar voor het eerst op school gedaan. Toen hadden we 1500 euro en dat was echt een last-minute actie', legt Carla Vroom uit. 'We hebben er nu meer tijd voor genomen, dus ik ga minimaal voor het dubbele deze keer.'

Om het plaatje helemaal compleet te maken, gaan alle kinderen met kersttrui en al op het schoolplein in de vorm van een kerstboom staan. Vanuit de lucht wordt daar met een drone een foto van gemaakt.

De actie heeft uiteindelijk 3109,88 euro opgeleverd.

