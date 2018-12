Wethouder Richard de Mos: 'Gemeente Den Haag betaalt niet mee aan natuurgras voor ADO'

DEN HAAG - De Haagse wethouder Richard de Mos (Groep de Mos) van Sport was zeer stellig in de uitzending van Omroep West Sport: 'De gemeente Den Haag betaalt niet mee aan natuurgras voor ADO Den Haag.' Mocht ADO overstappen van kunstgras op natuurgras dan kan de club wellicht een lening krijgen bij de gemeente Den Haag. 'Maar daar moet een politieke meerderheid vóór zijn', zegt De Mos duidelijk.

Algemeen directeur van ADO Den Haag Mattijs Manders heeft een andere mening dan De Mos. 'We hebben zeker met elkaar over kunstgras gesproken', zegt hij. 'Je moet op zoek naar een accommodatie, we hebben twee trainingsvelden nodig, de ruimte in Den Haag is schaars en duur en dat is een complex vraagstuk. Weet niet of de gemeente daar aan bij wil dragen. We zijn in gesprek, ik ben er wel positief over, maar wat, hoe en wanneer kan ik geen enkele uitspraak over doen.'

Ook had de wethouder De Mos het met presentator Menno Tamming over een nationaal voetbalmuseum in Den Haag. 'We willen de Leyweg een boost geven', zei De Mos enthousiast. 'Als we een leegstaand pand vinden kunnen we een museum daarin vestigen.' In het eerste of tweede kwartaal van 2019 moet het museum er zijn.



Tour de France in Den Haag

Daarnaast sprak de ambitieuze politicus over een eventuele Tour de France-etappe in de residentie. Rotterdam liet deze week blijken de tourstart in 2023, 2024 of 2025 te willen organiseren. De Mos gaat binnenkort in gesprek met zijn collega uit de havenstad. 'Tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – Feyenoord volgende week spreek ik met de Rotterdamse wethouder van Sport', zei de Mos tegen Omroep West. 'Dan praten we samen over de organisatie en de kostendeling.'