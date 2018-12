Licht in de duisternis: Gouda bij kaarslicht

De kerstboom voor het stadhuis in Gouda 2017 | Foto: ANP

GOUDA - In Gouda kunnen de feestdagen beginnen. Bij het stadhuis zijn zojuist de lichtjes van de reuzekerstboom aangestoken. De eer was aan burgemeester Milo Schoenmaker en kinderburgemeester Tess Huismans.

Rond 19.45 uur gingen de lichten op de Markt uit en werden 1500 kaarsen aangestoken. Onder leiding van de stadbeiaardier Boudewijn Zwart en Brassband Schoonhoven kan uit volle borst meegezongen worden. Tijdens de ceremonie trad operazangeres Tania Kross op. Een paar nummers zong ze met het honderdjarige koor Toonkunst.

Al sinds 14.00 uur vrijdagmiddag is het gezellig in de binnenstad, met muziek, theater, kunst en andere activiteiten. Ook werd er een openingsconcert gehouden in de Gouwekerk.